Distribuisci eKuiper con installazione in un click.
Motore SQL e di regole leggero per l'analisi di stream in tempo reale sui dati IoT all'edge.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con eKuiper
LF Edge eKuiper Ã¨ un progetto di Linux Foundation Edge che porta l'elaborazione di stream in tempo reale e l'analisi basata su regole ai dispositivi edge con risorse limitate. Con un ingombro ridotto di circa 10MB, acquisisce dati da broker MQTT, endpoint HTTP, Kafka, sorgenti di file e decine di altri protocolli, quindi li trasforma al volo utilizzando la familiare sintassi SQL o un editor di regole visivo drag-and-drop.
L'auto-hosting di eKuiper sul tuo VPS mette l'intera pipeline di analisi IoT sotto il tuo controllo â€” i dati dei sensori, le regole aziendali e l'inferenza di machine learning rimangono sull'infrastruttura di tua proprietÃ , senza costi cloud per messaggio e senza dipendenze a monte. Questo template raggruppa il motore eKuiper con l'interfaccia utente di gestione ufficiale basata sul web per l'authoring visivo di stream e regole.
FunzionalitÃ principali di eKuiper
Elaborazione di flussi SQL
Filtra, aggrega, unisci e trasforma flussi IoT in tempo reale utilizzando la sintassi ANSI SQL invece di scrivere codice Go o Java personalizzato.
Gestore regole visivo
La console web integrata ti permette di creare flussi, regole e pipeline di dati tramite un editor grafico drag-and-drop senza toccare i file di configurazione.
MQTT e Kafka nativo
Connettori di prima classe per MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis e InfluxDB rendono il cablaggio dei sensori industriali e dei broker di messaggi agevole.
Inferenza ML all'edge
Incorpora modelli TensorFlow Lite e ONNX direttamente all'interno delle query SQL per eseguire il rilevamento delle anomalie e la classificazione sui dati dei sensori in streaming.
Ingombro minimo all'edge
Il motore funziona con circa 10MB di memoria, quindi si distribuisce comodamente su piani VPS leggeri insieme ad altre applicazioni.
EstensibilitÃ dei plugin
Estendi eKuiper con plugin personalizzati Go, Python o portatili per aggiungere sorgenti, sink e funzioni SQL proprietarie personalizzate per il tuo carico di lavoro.
PerchÃ© eseguire eKuiper su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .