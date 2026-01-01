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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Plik

Plik Ã¨ una piattaforma open-source per la condivisione temporanea di file che ti permette di caricare file e condividere link sicuri e con scadenza con chiunque â€” senza fare affidamento su servizi cloud di terze parti. Costruita pensando alla privacy e alla flessibilitÃ , supporta upload protetti da password, link di download monouso che scompaiono dopo il primo accesso e la crittografia end-to-end utilizzando il protocollo age.

L'auto-hosting di Plik sul tuo VPS significa che i tuoi file rimangono su un'infrastruttura che controlli, con periodi di conservazione e limiti di dimensione dei file configurabili. La moderna interfaccia web Vue 3 rende facile gestire gli upload, mentre il client CLI integrato consente trasferimenti di file scriptati da qualsiasi piattaforma.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Plik

Link ai file in scadenza

Imposta una durata personalizzata per ogni caricamento in modo che i file condivisi scadano e vengano eliminati automaticamente, mantenendo pulito il tuo spazio di archiviazione.

Download una tantum

Genera link monouso che si autodistruggono dopo il primo download, assicurando che i file raggiungano solo il destinatario previsto.

Caricamenti protetti da password

Proteggi i singoli caricamenti con una password in modo che solo i destinatari con le credenziali corrette possano accedere ai file condivisi.

Crittografia end-to-end

Cripta i file lato client usando il protocollo age prima del caricamento in modo che nemmeno l'operatore del server possa leggere i contenuti.

Backend di archiviazione multipli

Archivia i file localmente o connettiti a S3, Google Cloud Storage o OpenStack Swift per scalare la capacitÃ  senza limiti.

Supporto client CLI

Carica e gestisci i file direttamente dal terminale utilizzando il client Go CLI multipiattaforma, consentendo trasferimenti scriptati e automatizzati.

PerchÃ© eseguire Plik su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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