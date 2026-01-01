Distribuisci Plik con installazione in un click.
Piattaforma scalabile self-hosted per la condivisione di file temporanei â€” come WeTransfer, ma sotto il tuo pieno controllo.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Plik
Plik Ã¨ una piattaforma open-source per la condivisione temporanea di file che ti permette di caricare file e condividere link sicuri e con scadenza con chiunque â€” senza fare affidamento su servizi cloud di terze parti. Costruita pensando alla privacy e alla flessibilitÃ , supporta upload protetti da password, link di download monouso che scompaiono dopo il primo accesso e la crittografia end-to-end utilizzando il protocollo age.
L'auto-hosting di Plik sul tuo VPS significa che i tuoi file rimangono su un'infrastruttura che controlli, con periodi di conservazione e limiti di dimensione dei file configurabili. La moderna interfaccia web Vue 3 rende facile gestire gli upload, mentre il client CLI integrato consente trasferimenti di file scriptati da qualsiasi piattaforma.
FunzionalitÃ principali di Plik
Link ai file in scadenza
Imposta una durata personalizzata per ogni caricamento in modo che i file condivisi scadano e vengano eliminati automaticamente, mantenendo pulito il tuo spazio di archiviazione.
Download una tantum
Genera link monouso che si autodistruggono dopo il primo download, assicurando che i file raggiungano solo il destinatario previsto.
Caricamenti protetti da password
Proteggi i singoli caricamenti con una password in modo che solo i destinatari con le credenziali corrette possano accedere ai file condivisi.
Crittografia end-to-end
Cripta i file lato client usando il protocollo age prima del caricamento in modo che nemmeno l'operatore del server possa leggere i contenuti.
Backend di archiviazione multipli
Archivia i file localmente o connettiti a S3, Google Cloud Storage o OpenStack Swift per scalare la capacitÃ senza limiti.
Supporto client CLI
Carica e gestisci i file direttamente dal terminale utilizzando il client Go CLI multipiattaforma, consentendo trasferimenti scriptati e automatizzati.
PerchÃ© eseguire Plik su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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