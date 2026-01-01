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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Donetick

Donetick è un'applicazione di gestione delle attività self-hosted, creata appositamente per spazi abitativi condivisi e piccoli gruppi. Va oltre le semplici liste di cose da fare, offrendo strategie di assegnazione intelligenti — inclusa la rotazione casuale e il bilanciamento del carico di lavoro basato sulla cronologia dei completamenti — in modo che le responsabilità ricorrenti siano distribuite equamente tra tutti i membri senza coordinamento manuale.

La pianificazione flessibile supporta modelli di ricorrenza giornalieri, settimanali, mensili e personalizzati, mentre le integrazioni con Telegram e Pushover inviano promemoria tempestivi. Il supporto per i tag NFC consente ai membri di completare le attività istantaneamente toccando un tag nella posizione pertinente. La compatibilità con SSO e OIDC significa che Donetick si adatta alle configurazioni di identità esistenti, e il leggero backend SQLite mantiene la distribuzione semplice. L'auto-hosting ti offre la piena privacy dei dati senza costi di abbonamento.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Donetick

Assegnazione intelligente delle attività

Distribuisce le faccende in modo equo utilizzando un'assegnazione casuale o un bilanciamento del carico di lavoro basato sulla cronologia di completamento di ciascun membro.

Ricorrenza flessibile

Supporta programmi giornalieri, settimanali, mensili e personalizzati, in modo che ogni routine — dai piatti quotidiani alle pulizie profonde mensili — rimanga in carreggiata.

Notifiche push

Si integra con Telegram e Pushover per inviare promemoria e avvisi di scadenza direttamente ai dispositivi dei membri.

Supporto tag NFC

Posiziona i tag NFC in punti pertinenti in casa in modo che i membri possano segnare le attività come completate istantaneamente con un tocco del telefono.

Login SSO e OIDC

Si connette a provider di identità esistenti tramite Single Sign-On e OpenID Connect per una gestione utente fluida.

Perché eseguire Donetick su Hostinger

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