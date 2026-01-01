Distribuisci Donetick con installazione in 1 click.
Gestore di attività collaborativo open source per organizzare le faccende domestiche e le responsabilità ricorrenti tra più utenti.
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Cosa puoi costruire con Donetick
Donetick è un'applicazione di gestione delle attività self-hosted, creata appositamente per spazi abitativi condivisi e piccoli gruppi. Va oltre le semplici liste di cose da fare, offrendo strategie di assegnazione intelligenti — inclusa la rotazione casuale e il bilanciamento del carico di lavoro basato sulla cronologia dei completamenti — in modo che le responsabilità ricorrenti siano distribuite equamente tra tutti i membri senza coordinamento manuale.
La pianificazione flessibile supporta modelli di ricorrenza giornalieri, settimanali, mensili e personalizzati, mentre le integrazioni con Telegram e Pushover inviano promemoria tempestivi. Il supporto per i tag NFC consente ai membri di completare le attività istantaneamente toccando un tag nella posizione pertinente. La compatibilità con SSO e OIDC significa che Donetick si adatta alle configurazioni di identità esistenti, e il leggero backend SQLite mantiene la distribuzione semplice. L'auto-hosting ti offre la piena privacy dei dati senza costi di abbonamento.
Funzionalità principali di Donetick
Assegnazione intelligente delle attività
Distribuisce le faccende in modo equo utilizzando un'assegnazione casuale o un bilanciamento del carico di lavoro basato sulla cronologia di completamento di ciascun membro.
Ricorrenza flessibile
Supporta programmi giornalieri, settimanali, mensili e personalizzati, in modo che ogni routine — dai piatti quotidiani alle pulizie profonde mensili — rimanga in carreggiata.
Notifiche push
Si integra con Telegram e Pushover per inviare promemoria e avvisi di scadenza direttamente ai dispositivi dei membri.
Supporto tag NFC
Posiziona i tag NFC in punti pertinenti in casa in modo che i membri possano segnare le attività come completate istantaneamente con un tocco del telefono.
Login SSO e OIDC
Si connette a provider di identità esistenti tramite Single Sign-On e OpenID Connect per una gestione utente fluida.
Perché eseguire Donetick su Hostinger
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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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