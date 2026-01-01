Donetick è un'applicazione di gestione delle attività self-hosted, creata appositamente per spazi abitativi condivisi e piccoli gruppi. Va oltre le semplici liste di cose da fare, offrendo strategie di assegnazione intelligenti — inclusa la rotazione casuale e il bilanciamento del carico di lavoro basato sulla cronologia dei completamenti — in modo che le responsabilità ricorrenti siano distribuite equamente tra tutti i membri senza coordinamento manuale.

La pianificazione flessibile supporta modelli di ricorrenza giornalieri, settimanali, mensili e personalizzati, mentre le integrazioni con Telegram e Pushover inviano promemoria tempestivi. Il supporto per i tag NFC consente ai membri di completare le attività istantaneamente toccando un tag nella posizione pertinente. La compatibilità con SSO e OIDC significa che Donetick si adatta alle configurazioni di identità esistenti, e il leggero backend SQLite mantiene la distribuzione semplice. L'auto-hosting ti offre la piena privacy dei dati senza costi di abbonamento.