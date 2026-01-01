Distribuisci Kaneo con installazione in un click.
Strumento di gestione progetti open source progettato per la semplicitÃ , con schede Kanban, monitoraggio delle attivitÃ e integrazione con GitHub.
Scegli un piano VPS per Kaneo
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Kaneo
Kaneo Ã¨ un'applicazione di gestione progetti auto-ospitata che si concentra sul fornire ciÃ² di cui i team hanno bisogno senza complessitÃ inutili. Organizza il lavoro tramite progetti, attivitÃ e bacheche kanban, con collaborazione in tempo reale tramite connessioni WebSocket, in modo che i membri del team vedano gli aggiornamenti senza dover ricaricare la pagina.
A differenza degli strumenti di gestione progetti aziendali che aggiungono livelli di funzionalitÃ raramente utilizzate, Kaneo Ã¨ costruito attorno a un'interfaccia minimale. Si integra con i repository GitHub per collegare le modifiche al codice alle attivitÃ del progetto e supporta GitHub OAuth in modo che i team possano autenticarsi con gli account sviluppatore esistenti. Tutti i dati del progetto sono archiviati in un database PostgreSQL sulla tua infrastruttura.
FunzionalitÃ principali di Kaneo
Bacheche attivitÃ Kanban
Visualizza il lavoro del progetto come schede attivitÃ spostabili tra le colonne del flusso di lavoro, offrendo a tutto il team una visione condivisa di ciÃ² che Ã¨ in corso e di ciÃ² che Ã¨ stato completato.
Integrazione GitHub
Collega i repository GitHub ai progetti e sincronizza l'attivitÃ del codice direttamente nella timeline del progetto senza passare da uno strumento all'altro.
Collaborazione in tempo reale
Le connessioni WebSocket inviano istantaneamente gli aggiornamenti della bacheca a tutti i membri del team attivi, in modo che la bacheca rifletta sempre lo stato attuale senza aggiornamenti manuali.
Accesso GitHub OAuth
I membri del team accedono con i loro account GitHub esistenti, eliminando la necessitÃ di gestire un set separato di credenziali per lo strumento di progetto.
Minimalista per design
Kaneo offre solo le funzionalitÃ che i team utilizzano effettivamente â€” progetti, attivitÃ e bacheche â€” senza il sovraccarico di configurazione delle alternative di livello enterprise.
PerchÃ© eseguire Kaneo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .