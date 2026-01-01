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Strumento di gestione progetti open source progettato per la semplicitÃ , con schede Kanban, monitoraggio delle attivitÃ  e integrazione con GitHub.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Kaneo

Kaneo Ã¨ un'applicazione di gestione progetti auto-ospitata che si concentra sul fornire ciÃ² di cui i team hanno bisogno senza complessitÃ  inutili. Organizza il lavoro tramite progetti, attivitÃ  e bacheche kanban, con collaborazione in tempo reale tramite connessioni WebSocket, in modo che i membri del team vedano gli aggiornamenti senza dover ricaricare la pagina.

A differenza degli strumenti di gestione progetti aziendali che aggiungono livelli di funzionalitÃ  raramente utilizzate, Kaneo Ã¨ costruito attorno a un'interfaccia minimale. Si integra con i repository GitHub per collegare le modifiche al codice alle attivitÃ  del progetto e supporta GitHub OAuth in modo che i team possano autenticarsi con gli account sviluppatore esistenti. Tutti i dati del progetto sono archiviati in un database PostgreSQL sulla tua infrastruttura.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Kaneo

Bacheche attivitÃ  Kanban

Visualizza il lavoro del progetto come schede attivitÃ  spostabili tra le colonne del flusso di lavoro, offrendo a tutto il team una visione condivisa di ciÃ² che Ã¨ in corso e di ciÃ² che Ã¨ stato completato.

Integrazione GitHub

Collega i repository GitHub ai progetti e sincronizza l'attivitÃ  del codice direttamente nella timeline del progetto senza passare da uno strumento all'altro.

Collaborazione in tempo reale

Le connessioni WebSocket inviano istantaneamente gli aggiornamenti della bacheca a tutti i membri del team attivi, in modo che la bacheca rifletta sempre lo stato attuale senza aggiornamenti manuali.

Accesso GitHub OAuth

I membri del team accedono con i loro account GitHub esistenti, eliminando la necessitÃ  di gestire un set separato di credenziali per lo strumento di progetto.

Minimalista per design

Kaneo offre solo le funzionalitÃ  che i team utilizzano effettivamente â€” progetti, attivitÃ  e bacheche â€” senza il sovraccarico di configurazione delle alternative di livello enterprise.

PerchÃ© eseguire Kaneo su Hostinger

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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