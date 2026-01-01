Distribuisci Explo con 1 click.
Motore di scoperta musicale self-hosted che crea automaticamente playlist dalle raccomandazioni di ListenBrainz e le scarica nella tua libreria.
Scegli un piano VPS per Explo
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Explo
Explo Ã¨ un server di scoperta musicale self-hosted che collega la tua cronologia di ascolto di ListenBrainz alla tua libreria musicale personale. Estrae playlist di raccomandazione settimanali e giornaliere da ListenBrainz, trova i brani corrispondenti tramite YouTube o Soulseek, li scarica e crea playlist direttamente all'interno di Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic o MPD â€” automaticamente, secondo una pianificazione che controlli tu.
A differenza dei servizi di streaming che bloccano i consigli dietro abbonamenti e algoritmi opachi, Explo ti offre piena trasparenza: ogni raccomandazione Ã¨ tracciabile ai tuoi dati di ascolto effettivi su ListenBrainz, e ogni brano scaricato risiede sul tuo server. L'interfaccia web integrata ti consente di gestire le pianificazioni, sfogliare la cronologia delle playlist e configurare tutte le integrazioni senza modificare i file di configurazione.
FunzionalitÃ principali di Explo
ListenBrainz scoperta
Recupera le playlist Weekly Exploration, Weekly Jams e Daily Jams direttamente dal tuo account ListenBrainz â€” raccomandazioni plasmate interamente dalla tua cronologia di ascolto.
Supporto multi-server
Si integra con Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic e MPD, creando playlist direttamente all'interno di qualsiasi server musicale tu stia giÃ utilizzando.
Automazione programmata
Le pianificazioni cron configurabili avviano automaticamente la ricerca â€” impostalo una volta e nuova musica apparirÃ nella tua libreria ogni settimana senza passaggi manuali.
Download YouTube e Soulseek
Trova e scarica brani tramite YouTube (con yt-dlp) o Soulseek (tramite Slskd), con filtri di qualitÃ , selezione del formato e deduplicazione intelligente.
Gestione UI web
Sfoglia gli archivi delle playlist, avvia esecuzioni manuali, regola le pianificazioni e gestisci tutte le impostazioni del server musicale da un'unica interfaccia browser autenticata.
PerchÃ© eseguire Explo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .