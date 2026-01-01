Fino al 69% di sconto per Explo

Distribuisci Explo con 1 click.

Motore di scoperta musicale self-hosted che crea automaticamente playlist dalle raccomandazioni di ListenBrainz e le scarica nella tua libreria.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci Explo con 1 click.

Scegli un piano VPS per Explo

69% di sconto
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Explo

Explo Ã¨ un server di scoperta musicale self-hosted che collega la tua cronologia di ascolto di ListenBrainz alla tua libreria musicale personale. Estrae playlist di raccomandazione settimanali e giornaliere da ListenBrainz, trova i brani corrispondenti tramite YouTube o Soulseek, li scarica e crea playlist direttamente all'interno di Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic o MPD â€” automaticamente, secondo una pianificazione che controlli tu.

A differenza dei servizi di streaming che bloccano i consigli dietro abbonamenti e algoritmi opachi, Explo ti offre piena trasparenza: ogni raccomandazione Ã¨ tracciabile ai tuoi dati di ascolto effettivi su ListenBrainz, e ogni brano scaricato risiede sul tuo server. L'interfaccia web integrata ti consente di gestire le pianificazioni, sfogliare la cronologia delle playlist e configurare tutte le integrazioni senza modificare i file di configurazione.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Explo

ListenBrainz scoperta

Recupera le playlist Weekly Exploration, Weekly Jams e Daily Jams direttamente dal tuo account ListenBrainz â€” raccomandazioni plasmate interamente dalla tua cronologia di ascolto.

Supporto multi-server

Si integra con Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic e MPD, creando playlist direttamente all'interno di qualsiasi server musicale tu stia giÃ  utilizzando.

Automazione programmata

Le pianificazioni cron configurabili avviano automaticamente la ricerca â€” impostalo una volta e nuova musica apparirÃ  nella tua libreria ogni settimana senza passaggi manuali.

Download YouTube e Soulseek

Trova e scarica brani tramite YouTube (con yt-dlp) o Soulseek (tramite Slskd), con filtri di qualitÃ , selezione del formato e deduplicazione intelligente.

Gestione UI web

Sfoglia gli archivi delle playlist, avvia esecuzioni manuali, regola le pianificazioni e gestisci tutte le impostazioni del server musicale da un'unica interfaccia browser autenticata.

PerchÃ© eseguire Explo su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

Immich

Immich

Immich Ã¨ una soluzione self-hosted per la gestione di foto e video ad alte prestazioni

Seleziona
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Riproduci in streaming librerie musicali personali tramite un server API compatibile con Subsonic

Seleziona
AllTube

AllTube

Interfaccia web per scaricare video da YouTube e altri siti

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonchÃ© per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.