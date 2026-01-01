Distribuisci Harness con 1 click.
Piattaforma per sviluppatori end-to-end che unisce hosting Git, pipeline CI/CD e ambienti di sviluppo cloud in un unico strumento.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Harness
Harness Open Source Ã¨ una piattaforma DevOps completa che unifica la gestione del codice sorgente, pipeline CI/CD automatizzate, ambienti di sviluppo ospitati (Gitspaces) e registri di artefatti in un'unica soluzione. Come evoluzione di Drone CI, si estende oltre l'integrazione continua per offrire una piattaforma completa di distribuzione software sotto licenza Apache 2.0.
L'auto-hosting di Harness sul tuo VPS ti offre minuti di build illimitati, archiviazione di artefatti e membri del team a un costo fisso, con la piena proprietÃ del codice sorgente e dei dati delle pipeline. Nessun throttling, nessun prezzo per posto e nessun blocco del fornitore â€” solo una piattaforma DevOps completa in esecuzione su hardware che controlli.
FunzionalitÃ principali di Harness
SCM Integrato
Ospita repository Git con flussi di lavoro completi per commit, branch, merge e pull request, insieme a revisione del codice, protezione dei branch e scansione dei segreti.
CI/CD pronto per la produzione
Crea, testa e distribuisci qualsiasi linguaggio o framework con fasi di pipeline containerizzate, centinaia di modelli riutilizzabili e migrazione con un clic da GitHub Actions, GitLab CI e CircleCI.
Gitspaces Ambienti di Sviluppo
Fornire agli sviluppatori ambienti di sviluppo cloud immediatamente pronti e preconfigurati, accessibili da VS Code, JetBrains o dal browser â€” eliminando completamente il tempo di configurazione.
Registro degli artefatti
Archivia e funge da proxy per immagini Docker, grafici Helm e pacchetti personalizzati in un registro integrato con caching upstream per accelerare le build e ridurre le dipendenze esterne.
Scansione di sicurezza
Rileva automaticamente segreti e vulnerabilitÃ nel codice e nelle dipendenze prima che raggiungano la produzione, applicando controlli di qualitÃ come parte di ogni esecuzione della pipeline.
PerchÃ© eseguire Harness su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .