Distribuisci Focalboard con 1 click.
Strumento di gestione progetti open source con viste Kanban, tabella, galleria e calendario per team e individui.
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Cosa puoi costruire con Focalboard
Focalboard Ã¨ una piattaforma di gestione progetti open-source sviluppata da Mattermost come alternativa self-hosted a Trello, Notion e Asana. Combina bacheche Kanban intuitive con diverse modalitÃ di visualizzazione â€” tabella, galleria e calendario â€” in modo da poter visualizzare gli stessi dati di progetto nel formato che meglio si adatta al tuo flusso di lavoro. Le schede supportano proprietÃ personalizzate, etichette, scadenze e allegati, adattandosi a qualsiasi tipo di progetto, dagli sprint software ai calendari editoriali.
L'auto-hosting di Focalboard sul tuo VPS significa bacheche, schede e membri del team illimitati a un costo prevedibile â€” nessun prezzo per utente, nessun limite al numero di bacheche e nessun rischio di monetizzazione dei dati del tuo progetto. Il leggero backend SQLite non richiede un database esterno, mantenendo semplici l'implementazione e la manutenzione.
FunzionalitÃ principali di Focalboard
ModalitÃ di visualizzazione multiple
Passa tra le visualizzazioni Kanban, tabella, galleria e calendario degli stessi dati per adattarsi al modo in cui pensi al tuo progetto.
ProprietÃ Personalizzate
Aggiungi campi personalizzati, etichette, date e assegnatari alle schede per adattare ogni bacheca alle tue specifiche esigenze di flusso di lavoro.
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ membri del team possono modificare le bacheche contemporaneamente, con commenti e @menzioni che mantengono la comunicazione nel contesto.
Importa da strumenti popolari
Migra i progetti esistenti da Trello, Asana e Notion utilizzando la funzionalitÃ di importazione integrata per evitare di iniziare da zero.
Template di bacheca
Modelli predefiniti per tipi di progetto comuni ti permettono di configurare una nuova bacheca in pochi secondi con la struttura giusta giÃ pronta.
PerchÃ© eseguire Focalboard su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .