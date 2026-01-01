Focalboard Ã¨ una piattaforma di gestione progetti open-source sviluppata da Mattermost come alternativa self-hosted a Trello, Notion e Asana. Combina bacheche Kanban intuitive con diverse modalitÃ di visualizzazione â€” tabella, galleria e calendario â€” in modo da poter visualizzare gli stessi dati di progetto nel formato che meglio si adatta al tuo flusso di lavoro. Le schede supportano proprietÃ personalizzate, etichette, scadenze e allegati, adattandosi a qualsiasi tipo di progetto, dagli sprint software ai calendari editoriali.

L'auto-hosting di Focalboard sul tuo VPS significa bacheche, schede e membri del team illimitati a un costo prevedibile â€” nessun prezzo per utente, nessun limite al numero di bacheche e nessun rischio di monetizzazione dei dati del tuo progetto. Il leggero backend SQLite non richiede un database esterno, mantenendo semplici l'implementazione e la manutenzione.