Distribuisci Pastefy con installazione in un click.
Pastebin self-hosted con evidenziazione della sintassi per oltre 100 linguaggi, organizzazione in cartelle, protezione con password e un'API REST per l'accesso programmatico.
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Cosa puoi costruire con Pastefy
Pastefy Ã¨ una piattaforma pastebin self-hosted che offre a sviluppatori e team un'alternativa privata e ricca di funzionalitÃ ai servizi pubblici di condivisione del codice. Con l'evidenziazione della sintassi per oltre 100 linguaggi di programmazione, l'organizzazione in cartelle per le raccolte di snippet, i paste protetti da password e la scadenza configurabile, copre ogni scenario di condivisione del codice senza inviare contenuti sensibili a server di terze parti. Un'API REST consente la creazione programmatica di snippet da pipeline CI, editor e script di automazione.
L'auto-hosting di Pastefy sul tuo VPS mantiene chiavi API, credenziali di database, configurazioni interne e logica proprietaria interamente all'interno della tua infrastruttura. Elimini i limiti di dimensione e di velocitÃ dei servizi pastebin pubblici e ottieni la capacitÃ di applicare policy di conservazione dei dati personalizzate che soddisfano i requisiti di sicurezza e conformitÃ della tua organizzazione.
FunzionalitÃ principali di Pastefy
Evidenziazione della sintassi
Supporta oltre 100 linguaggi di programmazione e di markup con evidenziazione accurata, rendendo il codice complesso leggibile durante le revisioni, le sessioni di debug e il pair programming.
Contenuti protetti da password
Proteggi i frammenti sensibili con una password in modo che solo i destinatari autorizzati possano visualizzare credenziali, file di configurazione o codice proprietario condivisi durante la risoluzione dei problemi.
Organizzazione cartelle
Raggruppa snippet correlati in cartelle e mantieni raccolte curate di template riutilizzabili, esempi di configurazione e implementazioni di riferimento.
Incolla Scadenza
Imposta tempi di scadenza in modo che le informazioni di debug sensibili, i token temporanei e i log degli incidenti vengano rimossi automaticamente senza richiedere una pulizia manuale.
Accesso API REST
Crea e recupera frammenti di testo in modo programmatico da pipeline CI/CD, plugin per editor e script di automazione con una semplice API REST.
PerchÃ© eseguire Pastefy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .