Pastefy Ã¨ una piattaforma pastebin self-hosted che offre a sviluppatori e team un'alternativa privata e ricca di funzionalitÃ ai servizi pubblici di condivisione del codice. Con l'evidenziazione della sintassi per oltre 100 linguaggi di programmazione, l'organizzazione in cartelle per le raccolte di snippet, i paste protetti da password e la scadenza configurabile, copre ogni scenario di condivisione del codice senza inviare contenuti sensibili a server di terze parti. Un'API REST consente la creazione programmatica di snippet da pipeline CI, editor e script di automazione.

L'auto-hosting di Pastefy sul tuo VPS mantiene chiavi API, credenziali di database, configurazioni interne e logica proprietaria interamente all'interno della tua infrastruttura. Elimini i limiti di dimensione e di velocitÃ dei servizi pastebin pubblici e ottieni la capacitÃ di applicare policy di conservazione dei dati personalizzate che soddisfano i requisiti di sicurezza e conformitÃ della tua organizzazione.