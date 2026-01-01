Distribuisci Yaade con installazione in un click.
Ambiente di sviluppo API collaborativo open-source e auto-ospitato, pensato per i team che valorizzano la privacy dei dati.
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Cosa puoi costruire con Yaade
Yaade Ã¨ un ambiente di sviluppo API open-source e self-hosted, progettato come alternativa privacy-first ai client API basati su cloud. A differenza degli strumenti ospitati che memorizzano le tue raccolte API e i tuoi segreti su server di terze parti, Yaade mantiene tutti i dati sulla tua infrastruttura â€” incluse credenziali, token e cronologia delle richieste.
I team possono condividere raccolte API in modo sicuro, gestire piÃ¹ ambienti, eseguire script JavaScript come cron job o tramite API e importare da OpenAPI o Postman. Con supporto multi-utente integrato, token di accesso, autenticazione OAuth2/OIDC e un database H2 basato su file che non richiede configurazioni aggiuntive, Yaade Ã¨ abbastanza leggero per un singolo sviluppatore ma abbastanza potente per un intero team di ingegneri.
FunzionalitÃ principali di Yaade
Collezioni collaborative
Condividi le collezioni API con tutto il tuo team con accesso basato sui ruoli, in modo che tutti lavorino dalla stessa fonte di veritÃ senza copiare e incollare le richieste.
Supporto multi-ambiente
Definisci ambienti separati per lo sviluppo, lo staging e la produzione, quindi cambia contesto istantaneamente senza aggiornare manualmente URL o token.
Scripting integrato
Scrivi script JavaScript per automatizzare i flussi di lavoro API, eseguire test o concatenare richieste â€” e pianificali come cron job o attivali tramite l'API integrata.
Importazione OpenAPI e Postman
Importa collezioni esistenti da specifiche OpenAPI o esportazioni Postman per migrare il tuo team senza ricostruire le librerie di richieste da zero.
Autenticazione OAuth2 e OIDC
Integra con provider di identitÃ esterni utilizzando OAuth2 e OIDC, in modo che il tuo team acceda con le credenziali aziendali esistenti invece di gestire account separati.
Nessuna configurazione del database richiesta
Yaade utilizza un database H2 basato su file incorporato, quindi non ci sono container di database separati da configurare â€” basta avviare il container e i tuoi dati persistono automaticamente.
PerchÃ© eseguire Yaade su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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