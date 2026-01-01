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Piattaforma open-source di gestione degli asset IT e help desk per il tracciamento dell'infrastruttura e la gestione dei ticket di supporto.

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KVM 2
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2 vCPU Core
8GB di RAM
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8TB largezza di banda
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KVM 4
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4 vCPU Core
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8 vCPU Core
32GB di RAM
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KVM 1
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) Ã¨ una piattaforma completa di gestione dei servizi IT open-source che combina l'inventario degli asset, la gestione dei ticket di help desk, il tracciamento delle licenze software e la gestione delle modifiche in un'unica applicazione web. Supporta oltre 70 lingue e un ecosistema di plugin con piÃ¹ di 150 estensioni, adattandosi alle operazioni IT di qualsiasi dimensione.

L'auto-hosting di GLPI sul tuo VPS elimina i costi di licenza per utente e mantiene i dati sensibili dell'infrastruttura IT sotto il controllo dell'organizzazione. Questa distribuzione include MariaDB per un'archiviazione affidabile. Dopo la distribuzione, completa la procedura guidata di configurazione nel tuo browser utilizzando le credenziali del database visualizzate durante il processo di distribuzione.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di GLPI

Inventario degli asset IT

Monitora server, workstation, dispositivi mobili, apparecchiature di rete e licenze software in un inventario centralizzato con rilevamento automatico.

Ticketing dell'help desk

Gestisci le richieste degli utenti, gli incidenti e le richieste di modifica con flussi di lavoro personalizzabili, monitoraggio SLA e notifiche email.

Gestione delle licenze software

Monitora l'utilizzo delle licenze, traccia la conformitÃ  e ottimizza i costi del software in tutta la tua organizzazione.

Base di conoscenza

Documenta soluzioni e crea risorse self-service in modo che gli utenti possano risolvere problemi comuni senza aprire ticket.

Mercato dei plugin

Estendi GLPI con oltre 150 plugin della community che coprono integrazioni, reportistica e flussi di lavoro ITSM specializzati.

PerchÃ© eseguire GLPI su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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