Distribuisci Foxel con installazione in 1 click.
Archiviazione cloud privata auto-ospitata con ricerca semantica basata su AI su foto, video e documenti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Foxel
Foxel Ã¨ una piattaforma di archiviazione cloud privata open source che unifica i file su dischi locali, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox e altri backend dietro un'unica interfaccia web. La sua caratteristica distintiva Ã¨ la ricerca semantica basata su AI, che ti permette di trovare foto, video e documenti tramite descrizioni in linguaggio naturale anzichÃ© nomi di file.
L'auto-hosting di Foxel mantiene la tua libreria multimediale personale, gli archivi di lavoro e i file di team condivisi su un'infrastruttura che controlli completamente â€” senza costi per utente, senza blocco proprietario e senza terze parti che scansionano i tuoi dati per creare embeddings. Il controllo degli accessi basato sui ruoli, i link di condivisione firmati e le mappature di protocollo tramite API S3 e WebDAV lo rendono adatto sia a singoli che a piccoli team.
FunzionalitÃ principali di Foxel
Ricerca AI semantica
Trova foto e documenti descrivendoli in linguaggio semplice utilizzando modelli di embedding configurabili e database vettoriali Milvus o Qdrant.
Backend di storage unificati
Collega dischi locali, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox e altro ancora dietro un'unica interfaccia di navigazione con adattatori plug-in.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Definire ruoli personalizzati con permessi di lettura, scrittura, eliminazione e condivisione basati sul percorso, utilizzando caratteri jolly, espressioni regolari e regole ordinate per prioritÃ .
Anteprima del file integrata
Riproduci in streaming immagini, video, PDF, documenti Office, testo e codice sorgente direttamente nel browser senza scaricare il file originale.
Mappature di protocollo
Rendi disponibile il tuo spazio di archiviazione tramite endpoint compatibili con S3, montaggi WebDAV e link diretti firmati per script, app e gestori di file del sistema operativo.
Plugin e agente AI
Estendi la piattaforma con plugin basati su manifest e un agente AI integrato che esegue operazioni sui file e attivitÃ di automazione.
PerchÃ© eseguire Foxel su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .