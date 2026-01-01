Distribuisci MySpeed con un'installazione a un click.
Strumento di monitoraggio dei test di velocità internet auto-ospitato che esegue test automatizzati e visualizza la cronologia della tua connessione nel tempo.
Scegli un piano VPS per MySpeed
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con MySpeed
MySpeed è uno strumento leggero e self-hosted per il monitoraggio dei test di velocità che traccia continuamente le prestazioni della tua connessione internet. Esegue test di velocità automatizzati con una pianificazione configurabile utilizzando Ookla, LibreSpeed o Cloudflare, quindi memorizza i risultati localmente in un database SQLite in modo da poter analizzare le tendenze nel corso di giorni, settimane e mesi.
Oltre alle misurazioni grezze, MySpeed offre grafici interattivi, una politica di conservazione dei dati configurabile, notifiche di controllo dello stato tramite email, Signal, WhatsApp o Telegram e metriche Prometheus opzionali per l'integrazione in stack di osservabilità esistenti. Tutti i dati rimangono sul tuo server — nessuna analisi di terze parti, nessuna dipendenza dal cloud e nessun costo per test.
Funzionalità principali di MySpeed
Test di velocità automatizzati
Pianifica test ricorrenti utilizzando espressioni cron in modo che la qualità della tua connessione sia monitorata continuamente senza intervento manuale.
Diversi fornitori di test
Scegli tra Ookla, LibreSpeed e Cloudflare come backend per il tuo test di velocità per ottenere risultati accurati e comparabili dal fornitore di cui ti fidi.
Grafici storici
Visualizza le tendenze di download, upload e ping su intervalli di tempo configurabili per individuare i modelli di degrado e ritenere il tuo ISP responsabile.
Notifiche sulla salute
Ricevi avvisi tramite email, Signal, WhatsApp o Telegram quando la tua connessione scende sotto le soglie definite.
Metriche Prometheus
Esporta i risultati del test di velocità come metriche Prometheus da integrare con le dashboard Grafana insieme al tuo altro monitoraggio dell'infrastruttura.
Perché eseguire MySpeed su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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