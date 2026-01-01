Distribuisci Jellyfin con installazione in un clic.
Server multimediale gratuito e open source per lo streaming della tua libreria personale di film, serie TV e musica su qualsiasi dispositivo.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Jellyfin
Jellyfin Ã¨ il principale server multimediale gratuito e open source â€” un'alternativa guidata dalla comunitÃ a Plex ed Emby senza livelli premium, senza tracciamento e senza vincoli del fornitore. Trasmette in streaming la tua collezione multimediale personale a telefoni, tablet, computer, smart TV e app dedicate su Roku, Android TV, Apple TV e Fire TV con recupero automatico dei metadati e transcodifica accelerata via hardware.
L'auto-hosting di Jellyfin su un VPS ti dÃ accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla tua libreria multimediale da qualsiasi parte del mondo, con larghezza di banda dedicata per stream simultanei e nessuna dipendenza dalla tua connessione internet domestica. I tuoi media, la cronologia di visualizzazione e le preferenze utente rimangono interamente sotto il tuo controllo, senza mai costi di abbonamento.
FunzionalitÃ principali di Jellyfin
Hardware transcodifica
L'accelerazione Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC e VA-API consente una transcodifica fluida in tempo reale per i dispositivi che non possono riprodurre il formato sorgente in modo nativo.
TV in diretta e DVR
Collega sintonizzatori di rete come HDHomeRun o sorgenti M3U per guardare e registrare trasmissioni in diretta direttamente tramite l'interfaccia Jellyfin.
App multi-piattaforma
Le app native per Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV e Apple TV consentono a qualsiasi dispositivo domestico di accedere alla libreria multimediale senza un browser.
Permessi multi-utente
Crea account separati per i membri della famiglia con librerie individuali, controlli parentali e filtri di classificazione dei contenuti per utente.
Sessioni SyncPlay
Guarda lo stesso contenuto contemporaneamente con amici o familiari a distanza, con riproduzione sincronizzata e una coda condivisa.
PerchÃ© eseguire Jellyfin su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .