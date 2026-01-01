Distribuisci Picsur con installazione in un click.
Piattaforma di hosting di immagini autogestita con link condivisibili istantaneamente, conversione di formato e controlli di scadenza â€” senza pubblicitÃ , senza tracciamento.
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Cosa puoi costruire con Picsur
Picsur Ã¨ una piattaforma di image hosting leggera e self-hosted progettata per individui e team che desiderano il pieno controllo sulla loro infrastruttura di condivisione delle immagini. Carica immagini, ottieni link condivisibili istantanei e configura i tempi di scadenza â€” il tutto senza fare affidamento su servizi di terze parti che comprimono i contenuti, mostrano annunci o eliminano file senza preavviso.
Supportato da PostgreSQL per un'archiviazione affidabile dei metadati, Picsur supporta PNG, JPEG, GIF, WebP e AVIF con conversione e ottimizzazione automatica del formato. La sua API REST rende semplice integrare caricamenti programmatici di immagini in strumenti e flussi di lavoro esistenti sul tuo VPS.
FunzionalitÃ principali di Picsur
Link Condivisibili Istantanei
Carica un'immagine e ricevi immediatamente un link pulito e diretto, pronto per essere incollato in chat, documentazione o email.
Conversione formato
Converte e ottimizza automaticamente le immagini tra i formati PNG, JPEG, GIF, WebP e AVIF per una distribuzione web efficiente.
Controlli di scadenza
Imposta tempi di scadenza configurabili sulle immagini condivise in modo che i link smettano automaticamente di funzionare dopo un periodo scelto per una condivisione temporanea sicura.
Gestione multi-utente
I controlli amministrativi e gli account utente ti consentono di gestire l'accesso, le quote di archiviazione e le autorizzazioni all'interno di un team o di un'organizzazione.
REST API
L'API di caricamento e gestione programmatica integra Picsur con pipeline CI/CD, strumenti per screenshot e altri flussi di lavoro di automazione.
PerchÃ© eseguire Picsur su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .