Picsur Ã¨ una piattaforma di image hosting leggera e self-hosted progettata per individui e team che desiderano il pieno controllo sulla loro infrastruttura di condivisione delle immagini. Carica immagini, ottieni link condivisibili istantanei e configura i tempi di scadenza â€” il tutto senza fare affidamento su servizi di terze parti che comprimono i contenuti, mostrano annunci o eliminano file senza preavviso.

Supportato da PostgreSQL per un'archiviazione affidabile dei metadati, Picsur supporta PNG, JPEG, GIF, WebP e AVIF con conversione e ottimizzazione automatica del formato. La sua API REST rende semplice integrare caricamenti programmatici di immagini in strumenti e flussi di lavoro esistenti sul tuo VPS.