Distribuisci ArangoDB con installazione in un clic.
Database multi-modello nativo che supporta grafi, documenti e dati chiave-valore attraverso un unico linguaggio di query unificato.
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Cosa puoi costruire con ArangoDB
ArangoDB è un database multi-modello nativo e open-source che gestisce grafi, documenti e dati chiave-valore all'interno di un unico motore. A differenza dei database specializzati che ti vincolano a un unico modello di dati, ArangoDB ti permette di combinare modelli in una singola query usando AQL (ArangoDB Query Language), eliminando il sovraccarico di mantenere sistemi separati per diversi tipi di dati.
L'auto-hosting di ArangoDB ti offre il pieno controllo sui tuoi dati, schema e ottimizzazione delle prestazioni senza costi di licenza o limiti di utilizzo. La sua interfaccia web integrata fornisce esplorazione visiva dei grafi, esecuzione di query, gestione delle collezioni e monitoraggio del server senza strumenti aggiuntivi.
Funzionalità principali di ArangoDB
Query multi-modello
Interroga grafici, documenti e dati chiave-valore insieme in una singola istruzione AQL senza unire database separati.
Attraversamento di grafi
Attraversa le relazioni tra milioni di nodi connessi con algoritmi grafici nativi, inclusi il percorso più breve, i k percorsi più brevi e la corrispondenza di pattern.
UI Web integrata
Gestisci collezioni, esegui query, visualizza grafici e monitora le prestazioni del server da una dashboard accessibile tramite browser sulla porta 8529.
Schema flessibile
Archivia documenti JSON senza schema o applica una struttura per collezione, adattandoti ai requisiti dei dati in evoluzione senza migrazioni.
AQL Energia
ArangoDB Query Language combina attraversamenti di grafi, filtraggio di documenti e aggregazioni in una sintassi espressiva e leggibile, vicina a SQL.
Perché eseguire ArangoDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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