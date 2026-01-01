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Frontend LLM per power user che unifica decine di backend AI per testo, immagini e voce in un'unica interfaccia di chat.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SillyTavern

SillyTavern Ã¨ un'interfaccia locale open-source che permette agli utenti esperti di chattare con personaggi AI attraverso praticamente ogni principale backend LLM, inclusi OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e modelli ospitati localmente. A differenza delle app di chat specifiche del fornitore, si concentra su conversazioni basate sui personaggi, giochi di ruolo a lungo termine e scrittura creativa, con un controllo approfondito su prompt, parametri di campionamento e gestione del contesto.

Ospitare SillyTavern sul tuo VPS mantiene ogni registro di chat, scheda personaggio e lorebook privati per il tuo account, ti permette di cambiare provider liberamente e rimuove i limiti di conversazione e i filtri di contenuto imposti dalle alternative ospitate. Le chiavi API per i modelli esterni rimangono sul tuo server anzichÃ© essere incollate in un'interfaccia utente di terze parti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di SillyTavern

Supporto multi-backend

Connetti OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e server di modelli locali tramite un'unica interfaccia senza dover gestire client separati per ogni fornitore.

Schede personaggi

Importa, modifica e condividi schede personaggio con PNG integrato, complete di personaggi, dialoghi di esempio e tratti di personalitÃ  che generano risposte coerenti con il personaggio.

Gruppo chat

Avvia conversazioni con piÃ¹ personaggi AI in un unico thread, con ordine di turno configurabile e impostazioni di generazione per personaggio per narrazioni ramificate.

Informazioni sul mondo e libri di lore

Inietta la storia di fondo, i dettagli della posizione e i fatti ricorrenti nel prompt solo quando appaiono parole chiave pertinenti, mantenendo efficienti le finestre di contesto nelle storie lunghe.

Ecosistema di estensioni

Integra la generazione di immagini tramite Stable Diffusion o ComfyUI, voci text-to-speech, riassunto, archiviazione vettoriale e decine di estensioni della community.

Controllo completo del prompt

Modifica i prompt di sistema, istruisci i template, i parametri del campionatore e la formattazione del contesto direttamente, offrendo agli utenti avanzati lo stesso controllo che otterrebbero da un'API grezza.

PerchÃ© eseguire SillyTavern su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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