Distribuisci SillyTavern con installazione in un click.
Frontend LLM per power user che unifica decine di backend AI per testo, immagini e voce in un'unica interfaccia di chat.
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Cosa puoi costruire con SillyTavern
SillyTavern Ã¨ un'interfaccia locale open-source che permette agli utenti esperti di chattare con personaggi AI attraverso praticamente ogni principale backend LLM, inclusi OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e modelli ospitati localmente. A differenza delle app di chat specifiche del fornitore, si concentra su conversazioni basate sui personaggi, giochi di ruolo a lungo termine e scrittura creativa, con un controllo approfondito su prompt, parametri di campionamento e gestione del contesto.
Ospitare SillyTavern sul tuo VPS mantiene ogni registro di chat, scheda personaggio e lorebook privati per il tuo account, ti permette di cambiare provider liberamente e rimuove i limiti di conversazione e i filtri di contenuto imposti dalle alternative ospitate. Le chiavi API per i modelli esterni rimangono sul tuo server anzichÃ© essere incollate in un'interfaccia utente di terze parti.
FunzionalitÃ principali di SillyTavern
Supporto multi-backend
Connetti OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e server di modelli locali tramite un'unica interfaccia senza dover gestire client separati per ogni fornitore.
Schede personaggi
Importa, modifica e condividi schede personaggio con PNG integrato, complete di personaggi, dialoghi di esempio e tratti di personalitÃ che generano risposte coerenti con il personaggio.
Gruppo chat
Avvia conversazioni con piÃ¹ personaggi AI in un unico thread, con ordine di turno configurabile e impostazioni di generazione per personaggio per narrazioni ramificate.
Informazioni sul mondo e libri di lore
Inietta la storia di fondo, i dettagli della posizione e i fatti ricorrenti nel prompt solo quando appaiono parole chiave pertinenti, mantenendo efficienti le finestre di contesto nelle storie lunghe.
Ecosistema di estensioni
Integra la generazione di immagini tramite Stable Diffusion o ComfyUI, voci text-to-speech, riassunto, archiviazione vettoriale e decine di estensioni della community.
Controllo completo del prompt
Modifica i prompt di sistema, istruisci i template, i parametri del campionatore e la formattazione del contesto direttamente, offrendo agli utenti avanzati lo stesso controllo che otterrebbero da un'API grezza.
PerchÃ© eseguire SillyTavern su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .