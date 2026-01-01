SillyTavern Ã¨ un'interfaccia locale open-source che permette agli utenti esperti di chattare con personaggi AI attraverso praticamente ogni principale backend LLM, inclusi OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e modelli ospitati localmente. A differenza delle app di chat specifiche del fornitore, si concentra su conversazioni basate sui personaggi, giochi di ruolo a lungo termine e scrittura creativa, con un controllo approfondito su prompt, parametri di campionamento e gestione del contesto.

Ospitare SillyTavern sul tuo VPS mantiene ogni registro di chat, scheda personaggio e lorebook privati per il tuo account, ti permette di cambiare provider liberamente e rimuove i limiti di conversazione e i filtri di contenuto imposti dalle alternative ospitate. Le chiavi API per i modelli esterni rimangono sul tuo server anzichÃ© essere incollate in un'interfaccia utente di terze parti.