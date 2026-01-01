Distribuisci ChiefOnboarding con installazione in un click.
Piattaforma di onboarding per dipendenti open-source che automatizza i flussi di lavoro HR e le integrazioni Slack per i nuovi assunti.
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Cosa puoi costruire con ChiefOnboarding
ChiefOnboarding è una piattaforma di onboarding per dipendenti gratuita e open-source che aiuta i team HR e i manager ad automatizzare l'intero percorso del nuovo assunto — dalle checklist di pre-onboarding alla fornitura di account e all'assegnazione di compiti. I nuovi assunti possono completare il loro onboarding tramite un portale web o direttamente tramite un bot Slack, rendendo il processo naturale indipendentemente da dove lavorano.
L'auto-hosting di ChiefOnboarding sul tuo VPS mantiene i dati sensibili dei dipendenti completamente sotto il tuo controllo, senza costi per utente e senza vincoli di fornitore. Supporta più lingue e fusi orari, rendendolo pratico per team distribuiti e internazionali.
Funzionalità principali di ChiefOnboarding
Flussi di lavoro automatizzati
Attiva attività, promemoria e il provisioning degli account automaticamente in base alle tappe di onboarding e alle tempistiche configurabili.
Integrazione bot Slack
I neoassunti possono completare le attività e accedere alle risorse direttamente all'interno di Slack senza dover passare a un portale web separato.
Sequenze di pre-imbarco
Inizia il processo di onboarding prima del primo giorno con checklist di pre-onboarding automatizzate e comunicazioni di benvenuto.
Supporto multi lingua
Supporta team distribuiti e internazionali con supporto integrato per più lingue e pianificazione che tiene conto dei fusi orari.
Monitoraggio di attività e risorse
Assegna compiti, condividi documenti e monitora il completamento dell'intero percorso di onboarding da un'unica dashboard.
Perché eseguire ChiefOnboarding su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.