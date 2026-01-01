ChiefOnboarding è una piattaforma di onboarding per dipendenti gratuita e open-source che aiuta i team HR e i manager ad automatizzare l'intero percorso del nuovo assunto — dalle checklist di pre-onboarding alla fornitura di account e all'assegnazione di compiti. I nuovi assunti possono completare il loro onboarding tramite un portale web o direttamente tramite un bot Slack, rendendo il processo naturale indipendentemente da dove lavorano.

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