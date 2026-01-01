Distribuisci OmniTools con installazione a un click.
Suite di utilitÃ web auto-ospitata con oltre 80 strumenti per la modifica di immagini, la gestione di PDF, la conversione video e la trasformazione di dati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OmniTools
OmniTools consolida oltre 80 utility basate su browser in un'unica applicazione self-hosted, sostituendo la necessitÃ di visitare piÃ¹ siti di conversione online sparsi. L'editing di immagini, l'unione di PDF, il ritaglio di video, la formattazione JSON, la generazione di codici QR e altro ancora sono tutti disponibili da un'unica interfaccia coerente senza limiti di dimensione dei file o paywall premium.
PoichÃ© tutta l'elaborazione avviene direttamente nel browser, nessun file viene mai caricato sul server. L'auto-hosting di OmniTools significa che i documenti sensibili rimangono sulla tua rete, il tuo team ottiene uno strumento pulito e senza pubblicitÃ accessibile da qualsiasi dispositivo, ed elimini i rischi per la privacy dei siti web di conversione pubblici.
FunzionalitÃ principali di OmniTools
Elaborazione lato browser
Tutte le operazioni sui file vengono eseguite localmente nel browser â€” nulla viene caricato sul server, mantenendo privati i documenti sensibili.
Immagine e Strumenti PDF
Ridimensiona, converti e comprimi immagini; unisci, dividi e annota PDF senza installare software desktop.
UtilitÃ Video e Audio
Taglia video, estrai tracce audio e converti in formato GIF direttamente nel browser.
Strumenti dati per sviluppatori
Formatta JSON, converti tra CSV e JSON, convalida XML e codifica o decodifica URL in un unico posto.
Nessun annuncio o paywall
Il self-hosting offre un'interfaccia pulita e priva di distrazioni con tutti gli oltre 80 strumenti completamente disponibili senza costi aggiuntivi.
PerchÃ© eseguire OmniTools su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .