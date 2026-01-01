Distribuisci Checkcle con installazione in un click.
Piattaforma di monitoraggio open source in tempo reale per uptime, infrastruttura e tracking SSL con pagine di stato pubbliche.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Checkcle
Checkcle è una piattaforma di monitoraggio full-stack che offre ai team DevOps e agli amministratori di sistema una visibilità unificata su siti web, API, server e certificati SSL da un'unica dashboard auto-ospitata. Monitora endpoint HTTP, TCP, DNS e ping insieme alle metriche dei server Linux e Windows — CPU, RAM, disco e rete — tutto in tempo reale.
A differenza degli strumenti di monitoraggio SaaS che addebitano per monitor o per utente, l'auto-hosting di Checkcle sul tuo VPS significa monitor illimitati, piena proprietà dei dati e nessuna commissione ricorrente. Pagine di stato pubbliche e avvisi multicanale tramite Telegram, Slack, Discord, Email e Matrix mantengono il tuo team e gli utenti informati quando si verificano incidenti.
Funzionalità principali di Checkcle
Monitoraggio dell'Uptime
Monitora endpoint HTTP, TCP, DNS e ping con intervalli configurabili, monitoraggio del tempo di risposta e avvisi istantanei di inattività.
Metriche dell'infrastruttura server
Monitora l'utilizzo di CPU, RAM, disco e rete su server Linux e Windows tramite l'installazione di un agente leggero a riga singola.
SSL e Tracciamento domini
Monitora la scadenza dei certificati SSL e lo stato del dominio per prevenire interruzioni impreviste causate da certificati scaduti o configurati in modo errato.
Pagine di stato pubbliche
Condividi lo stato operativo in tempo reale con utenti e parti interessate tramite pagine di stato personalizzabili e visibili al pubblico.
Avvisi Multicanale
Invia notifiche di incidente a Telegram, Slack, Discord, Email e Matrix con modelli di avviso personalizzabili.
Perché eseguire Checkcle su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.