Checkcle è una piattaforma di monitoraggio full-stack che offre ai team DevOps e agli amministratori di sistema una visibilità unificata su siti web, API, server e certificati SSL da un'unica dashboard auto-ospitata. Monitora endpoint HTTP, TCP, DNS e ping insieme alle metriche dei server Linux e Windows — CPU, RAM, disco e rete — tutto in tempo reale.

A differenza degli strumenti di monitoraggio SaaS che addebitano per monitor o per utente, l'auto-hosting di Checkcle sul tuo VPS significa monitor illimitati, piena proprietà dei dati e nessuna commissione ricorrente. Pagine di stato pubbliche e avvisi multicanale tramite Telegram, Slack, Discord, Email e Matrix mantengono il tuo team e gli utenti informati quando si verificano incidenti.