Distribuisci Gerrit con 1 click.
Piattaforma di revisione del codice di livello enterprise, scelta da Android, Chromium e dai principali progetti open source in tutto il mondo.
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Cosa puoi costruire con Gerrit
Gerrit Ã¨ un sistema di revisione del codice open-source, basato sul web, costruito su Git. Ogni modifica viene inviata come patch set â€” un'unitÃ di revisione versionata â€” che i membri del team valutano tramite commenti in linea, approvazioni di voto e regole di invio configurabili prima che possa essere unita. Originariamente creato da Google e utilizzato da Android, Chromium e Qt, Gerrit porta una disciplina di revisione strutturata a qualsiasi team di ingegneri.
L'auto-hosting di Gerrit sul tuo VPS ti offre il controllo completo su repository, permessi di accesso e flussi di lavoro di revisione del codice. Con il bootstrap "first-user-becomes-admin", regole di accesso per progetto granulari e un ecosistema di plugin con oltre 100 estensioni, Ã¨ costruito per i team che necessitano di tracce di audit e rigorosi controlli di qualitÃ del codice senza dipendere da piattaforme di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Gerrit
Flusso di lavoro di revisione basato su patch
Ogni modifica al codice viene inviata come un set di patch versionato, offrendo ai revisori una chiara visione di ogni iterazione e della cronologia completa delle revisioni.
Permessi granulari
Definire regole di accesso per progetto, per branch e per azione per individui e gruppi, inclusi i diritti di push forzato e di invio.
Commenti del codice in linea
Lascia commenti su specifiche righe di codice e rispondi in linea, mantenendo le discussioni di revisione legate direttamente al codice a cui si riferiscono.
Integrazione CI/CD
Attiva Jenkins, Zuul o qualsiasi sistema CI automaticamente su nuovi set di patch tramite webhook e l'API Events Stream integrata.
Ecosistema di plugin
Estendi Gerrit con oltre 100 plugin della community per l'autenticazione LDAP, metriche, notifiche e flussi di lavoro di revisione personalizzati.
Gestione multi-repository
Gestire e rivedere le modifiche su piÃ¹ repository Git da una singola istanza con controllo degli accessi unificato e log di audit.
PerchÃ© eseguire Gerrit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .