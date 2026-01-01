Gerrit Ã¨ un sistema di revisione del codice open-source, basato sul web, costruito su Git. Ogni modifica viene inviata come patch set â€” un'unitÃ di revisione versionata â€” che i membri del team valutano tramite commenti in linea, approvazioni di voto e regole di invio configurabili prima che possa essere unita. Originariamente creato da Google e utilizzato da Android, Chromium e Qt, Gerrit porta una disciplina di revisione strutturata a qualsiasi team di ingegneri.

L'auto-hosting di Gerrit sul tuo VPS ti offre il controllo completo su repository, permessi di accesso e flussi di lavoro di revisione del codice. Con il bootstrap "first-user-becomes-admin", regole di accesso per progetto granulari e un ecosistema di plugin con oltre 100 estensioni, Ã¨ costruito per i team che necessitano di tracce di audit e rigorosi controlli di qualitÃ del codice senza dipendere da piattaforme di terze parti.