Distribuisci Gramps Web con installazione in un click.
Piattaforma di genealogia auto-ospitata per costruire, esplorare e condividere alberi genealogici da qualsiasi browser.
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Cosa puoi costruire con Gramps Web
Gramps Web Ã¨ l'interfaccia web collaborativa per Gramps, la piattaforma di genealogia a codice aperto piÃ¹ utilizzata. Trasforma il tuo database privato dell'albero genealogico in un'applicazione web multi-utente â€” accessibile da qualsiasi browser â€” completa di grafici interattivi, mappe, ricerca a testo completo e strumenti di analisi del DNA. A differenza dei servizi di genealogia cloud che monetizzano i dati della tua storia familiare, Gramps Web funziona interamente sul tuo VPS, mantenendo ogni record di antenati, documento e foto sotto il tuo pieno controllo.
Gramps Web utilizza il formato di database nativo di Gramps, quindi i dati esistenti di Gramps desktop vengono importati direttamente e le modifiche apportate tramite l'interfaccia web si sincronizzano con l'applicazione desktop. Il primo utente a registrarsi diventa il proprietario e l'amministratore dell'albero.
FunzionalitÃ principali di Gramps Web
Alberi genealogici interattivi
Grafici a ventaglio, visualizzazioni dell'albero genealogico, alberi dei discendenti e visualizzazioni della cronologia offrono diverse prospettive sulla tua storia familiare nel browser.
Ricerca full-text
Cerca istantaneamente tra ogni persona, luogo, evento, fonte e nota nel tuo albero â€” incluso il contenuto all'interno di documenti e media allegati.
Sincronizzazione desktop
Utilizza il formato di database nativo di Gramps per la sincronizzazione bidirezionale con l'applicazione desktop di Gramps, in modo che le modifiche web e desktop rimangano sincronizzate.
Collaborazione multiutente
Invita i membri della famiglia con permessi basati sui ruoli â€” gli editor possono aggiungere record mentre i visualizzatori possono solo navigare, mantenendo i tuoi dati organizzati.
Strumenti di analisi del DNA
Browser cromosomico, visualizzazione dei segmenti di DNA condivisi e gestione dei kit per l'integrazione dei dati di genealogia genetica insieme ai registri tradizionali.
PerchÃ© eseguire Gramps Web su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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