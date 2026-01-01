Distribuisci NZBGet con un click.
Efficiente downloader binario Usenet scritto in C++ con un'interfaccia utente web raffinata e un ampio ecosistema di automazione.
Scegli un piano VPS per NZBGet
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con NZBGet
NZBGet Ã¨ un downloader binario Usenet ad alte prestazioni scritto in C++, progettato per la massima velocitÃ di trasmissione e il minimo utilizzo di CPU e memoria. Scarica file NZB da server Usenet, ripara i post incompleti con PAR2, decompattare gli archivi RAR e consegna i file finali a script di post-elaborazione o applicazioni Arr â€” tutto da un'interfaccia web reattiva che funziona praticamente su qualsiasi hardware.
L'auto-hosting di NZBGet su un VPS mantiene i tuoi download attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su una rete veloce senza occupare un PC di casa. Si abbina naturalmente con Sonarr, Radarr, Lidarr e altri strumenti di automazione che consegnano URL NZB tramite la sua API REST.
FunzionalitÃ principali di NZBGet
Throughput leader del settore
La base di codice C++ satura le connessioni Usenet veloci con un overhead minimo di CPU e memoria, lasciando spazio per altri servizi sullo stesso VPS.
Riparazione e decompressione PAR2
Verifica automatica, riparazione di file danneggiati ed estrazione RAR/RAR5 in modo che i download completati finiscano nella tua libreria pronti per l'uso.
API REST Servarr-ready
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e strumenti simili passano gli NZB direttamente tramite l'API JSON-RPC ben supportata.
Potente post-elaborazione
Hook script in ogni fase di download ti consentono di attivare scansioni della libreria multimediale, notifiche, transcodifica o qualsiasi flusso di lavoro personalizzato per categoria.
UI web responsiva
Interfaccia browser pulita con gestione della coda, statistiche per server e accesso completo alla configurazione â€” funziona senza problemi su desktop e mobile.
PerchÃ© eseguire NZBGet su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .