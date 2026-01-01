Installa POS Open Source con installazione in un clic.
Sistema di punto vendita basato sul web per negozi al dettaglio con gestione dell'inventario, gestione clienti e reportistica delle vendite.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Open Source POS
Open Source POS Ã¨ un punto vendita basato su web in PHP, costruito per piccoli negozi al dettaglio, caffÃ¨ e attivitÃ di servizi che necessitano di un sistema di cassa completo senza costi SaaS per terminale. L'interfaccia basata su browser funziona su qualsiasi tablet, laptop o PC da banco, quindi lo stesso backend gestisce il checkout, gli aggiornamenti dell'inventario e la reportistica da qualsiasi dispositivo sulla rete locale.
L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene i registri dei clienti, la cronologia delle vendite e i dati sui prezzi su un'infrastruttura che controlli â€” senza abbonamento mensile, senza percentuale sulle transazioni e senza vincoli del fornitore. Il database MariaDB incluso viene fornito automaticamente e mantenuto in volumi denominati per aggiornamenti sicuri.
FunzionalitÃ principali di Open Source POS
Cassa
Elabora vendite, resi e acconti con scansione di codici a barre, ricerca articoli e ricevute personalizzabili stampate su stampanti termiche standard.
Tracciamento dell'inventario
Monitora i livelli di scorte, imposta le soglie di riordino e gestisci i fornitori su piÃ¹ categorie di articoli con adeguamenti automatici ad ogni vendita.
Gestione clienti
Mantieni un database clienti con la cronologia degli acquisti, i punti fedeltÃ , i saldi di credito del negozio e i livelli di prezzo per cliente.
Reportistica delle vendite
Genera report dettagliati su vendite, tasse, pagamenti, profitti e sconti attraverso intervalli di date configurabili e filtri per dipendenti.
Conti dipendenti
Crea accessi individuali per i dipendenti con permessi basati sui ruoli per separare l'accesso di cassiere, manager e reportistica su un terminale condiviso.
Tasse multivaluta
Configura piÃ¹ aliquote fiscali, valute e metodi di pagamento per adattarsi alle normative locali di vendita al dettaglio e alle preferenze di pagamento dei clienti.
PerchÃ© eseguire Open Source POS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .