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Piattaforma open source di informazioni sanitarie utilizzata dai servizi sanitari nazionali in piÃ¹ di 70 paesi in tutto il mondo.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con DHIS2

DHIS2 Ã¨ il piÃ¹ grande sistema di gestione delle informazioni sanitarie open-source al mondo, distribuito in oltre 70 paesi per acquisire, analizzare e riportare dati relativi a salute di routine, immunizzazione, sorveglianza delle malattie e logistica. Sviluppato dall'UniversitÃ  di Oslo e da una comunitÃ  globale di partner del settore pubblico, sostiene programmi sanitari nazionali che servono circa 2,4 miliardi di persone.

L'auto-hosting di DHIS2 sul tuo VPS mantiene i dati sensibili dei pazienti e dei programmi completamente sotto la tua giurisdizione, ti consente di personalizzare metadati, dashboard e integrazioni in base ai flussi di lavoro locali ed evita le tariffe per utente associate ai fornitori proprietari di HMIS.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di DHIS2

Acquisizione dati multicanale

Raccogli dati aggregati, individuali e di eventi tramite moduli web, client Android, SMS e importazioni di massa attraverso migliaia di strutture.

Analisi visiva

Crea tabelle pivot, grafici, mappe e dashboard direttamente dai dati raccolti senza esportare in strumenti esterni.

Programmi di tracciamento

Monitora casi individuali, beneficiari e catene di approvvigionamento nel tempo con programmi di tracciamento longitudinale configurabili.

Gestione dei metadati

Definire unitÃ  organizzative, elementi di dati, indicatori e regole di convalida attraverso un modello flessibile adottato dai ministeri della salute.

RESTful Web API

Integra registri, sistemi di laboratorio e pipeline di reporting attraverso un'API REST documentata e la piattaforma app DHIS2.

Offline-first Android

Gli operatori sul campo acquisiscono dati offline con l'app DHIS2 Android Capture e sincronizzano una volta ripristinata la connettivitÃ .

PerchÃ© eseguire DHIS2 su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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