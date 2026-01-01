Distribuisci DHIS2 con installazione in un click.
Piattaforma open source di informazioni sanitarie utilizzata dai servizi sanitari nazionali in piÃ¹ di 70 paesi in tutto il mondo.
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Cosa puoi costruire con DHIS2
DHIS2 Ã¨ il piÃ¹ grande sistema di gestione delle informazioni sanitarie open-source al mondo, distribuito in oltre 70 paesi per acquisire, analizzare e riportare dati relativi a salute di routine, immunizzazione, sorveglianza delle malattie e logistica. Sviluppato dall'UniversitÃ di Oslo e da una comunitÃ globale di partner del settore pubblico, sostiene programmi sanitari nazionali che servono circa 2,4 miliardi di persone.
L'auto-hosting di DHIS2 sul tuo VPS mantiene i dati sensibili dei pazienti e dei programmi completamente sotto la tua giurisdizione, ti consente di personalizzare metadati, dashboard e integrazioni in base ai flussi di lavoro locali ed evita le tariffe per utente associate ai fornitori proprietari di HMIS.
FunzionalitÃ principali di DHIS2
Acquisizione dati multicanale
Raccogli dati aggregati, individuali e di eventi tramite moduli web, client Android, SMS e importazioni di massa attraverso migliaia di strutture.
Analisi visiva
Crea tabelle pivot, grafici, mappe e dashboard direttamente dai dati raccolti senza esportare in strumenti esterni.
Programmi di tracciamento
Monitora casi individuali, beneficiari e catene di approvvigionamento nel tempo con programmi di tracciamento longitudinale configurabili.
Gestione dei metadati
Definire unitÃ organizzative, elementi di dati, indicatori e regole di convalida attraverso un modello flessibile adottato dai ministeri della salute.
RESTful Web API
Integra registri, sistemi di laboratorio e pipeline di reporting attraverso un'API REST documentata e la piattaforma app DHIS2.
Offline-first Android
Gli operatori sul campo acquisiscono dati offline con l'app DHIS2 Android Capture e sincronizzano una volta ripristinata la connettivitÃ .
PerchÃ© eseguire DHIS2 su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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