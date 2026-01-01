Distribuisci GrowthBook con 1 click.
Piattaforma open source per feature flagging e A/B testing con analisi degli esperimenti warehouse-native.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con GrowthBook
GrowthBook Ã¨ una piattaforma open source per feature flags e test A/B che offre ai team di ingegneria e di prodotto il pieno controllo sulla loro infrastruttura di sperimentazione. Si connette direttamente al tuo data warehouse esistente â€” BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse o PostgreSQL â€” cosÃ¬ i risultati degli esperimenti vengono analizzati dove i tuoi dati risiedono giÃ , senza la necessitÃ di convogliare eventi tramite un servizio di terze parti.
L'auto-hosting di GrowthBook sul tuo VPS elimina i prezzi per utente, mantiene le configurazioni degli esperimenti e i dati degli utenti sulla tua infrastruttura, e consente un numero illimitato di membri del team ed esperimenti a un costo fisso dell'infrastruttura â€” fondamentale per i team in settori regolamentati o che sviluppano prodotti sensibili alla privacy.
FunzionalitÃ principali di GrowthBook
Test A/B Avanzato
Esegui esperimenti con metodi statistici bayesiani e frequentisti, riduzione della varianza CUPED e test sequenziali per raggiungere conclusioni piÃ¹ velocemente con maggiore accuratezza.
Gestione delle Feature Flag
Distribuisci il lancio delle funzionalitÃ in base agli attributi utente, alla percentuale o ai flag di prerequisito, consentendo rilasci graduali e rollback istantanei senza nuove implementazioni.
Analisi nativa del data warehouse
Le metriche degli esperimenti sono calcolate direttamente in BigQuery, Snowflake, Redshift o PostgreSQL, mantenendo i dati sensibili nella tua infrastruttura esistente.
SDK Multilingue
Integra GrowthBook in qualsiasi stack con SDK ufficiali per React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android e altro ancora.
Editor Visivo di Esperimenti
Avvia test A/B no-code sulle pagine web utilizzando l'editor visuale, senza richiedere modifiche ingegneristiche al codice base dell'applicazione.
PerchÃ© eseguire GrowthBook su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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Ackee Ã¨ uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.