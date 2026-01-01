Distribuisci TinyAuth con installazione in un clic.
Middleware leggero Traefik forward-auth che aggiunge una schermata di accesso a qualsiasi applicazione auto-ospitata con una singola etichetta.
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Cosa puoi costruire con TinyAuth
TinyAuth Ã¨ un middleware di autenticazione leggero e self-hosted che aggiunge una schermata di accesso a qualsiasi applicazione in esecuzione dietro il reverse proxy Traefik. A differenza dei provider di identitÃ completi, TinyAuth Ã¨ un singolo binario Go supportato da SQLite, distribuibile in pochi secondi con una configurazione minima. Basta una singola etichetta middleware nel file Docker Compose di qualsiasi app per proteggere l'accesso tramite nome utente e password o accesso OAuth.
L'auto-hosting di TinyAuth sul tuo VPS significa che ogni app che distribuisci â€” dashboard, strumenti per sviluppatori e servizi di monitoraggio â€” condivide un unico livello di autenticazione senza esporre pubblicamente tali servizi. L'integrazione OAuth con Google, GitHub e qualsiasi provider OIDC consente ai membri del team di accedere con le credenziali esistenti, e il supporto TOTP integrato aggiunge l'autenticazione a due fattori senza richiedere un servizio aggiuntivo.
FunzionalitÃ principali di TinyAuth
Traefik Forward Auth
Aggiungi una barriera di accesso a qualsiasi app instradata da Traefik aggiungendo una singola etichetta middleware â€” non sono richieste modifiche all'applicazione protetta.
Supporto Fornitore OAuth
Consenti l'accesso tramite Google, GitHub o qualsiasi provider conforme a OIDC in modo che i membri del team utilizzino le credenziali esistenti invece di gestire password separate.
TOTP Autenticazione a due fattori
Applica password monouso basate sul tempo a qualsiasi account, rafforzando l'accesso alle app self-hosted senza implementare un servizio 2FA dedicato.
Condivisione di cookie tra sottodomini
Un singolo login TinyAuth copre tutte le app ospitate su sottodomini dello stesso dominio, cosÃ¬ gli utenti si autenticano una sola volta e si muovono liberamente attraverso lo stack.
Zero Dipendenze Esterne
Funziona come un singolo binario con archiviazione SQLite â€” non sono richiesti Redis, PostgreSQL o LDAP, mantenendo l'impronta delle risorse minima su qualsiasi piano VPS.
PerchÃ© eseguire TinyAuth su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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