Distribuisci Grav con installazione in un click.
Veloce, moderno CMS flat-file che non richiede alcun database â€” solo file Markdown, template Twig e un ecosistema di plugin.
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Cosa puoi costruire con Grav
Grav Ã¨ un CMS flat-file moderno che memorizza tutti i contenuti come file Markdown sul filesystem, eliminando completamente il database. Costruito su PHP con templating Twig, offre caricamenti di pagina veloci tramite caching basato su file, un pannello di amministrazione integrato per editor non tecnici e oltre 300 plugin per moduli, SEO, ricerca e contenuti multilingue.
L'auto-hosting di Grav sul tuo VPS significa che i backup sono semplici come copiare una cartella, il controllo di versione Ã¨ gestito nativamente da Git, e non ci sono limiti di connessione al database, problemi di ottimizzazione delle query o lavori di backup separati â€” solo file e la tua applicazione in esecuzione su hardware che controlli.
FunzionalitÃ principali di Grav
Nessun database richiesto
Tutti i contenuti risiedono come file Markdown, eliminando la necessitÃ di configurazione del database, pooling delle connessioni o ottimizzazione delle query per i carichi di lavoro tipici del sito.
Pannello di gestione integrato
Gestisci pagine, temi, plugin e account utente tramite un'interfaccia web raffinata senza toccare la riga di comando o modificare i file direttamente.
Ricco ecosistema di plugin
Oltre 300 plugin coprono moduli, supporto multilingue, ricerca, SEO, ottimizzazione delle immagini e molto altro â€” installali con un clic dal pannello di amministrazione.
Contenuto compatibile con Git
L'architettura basata su file rende l'intero sito â€” contenuto, configurazione e codice â€” tracciabile in Git per distribuzioni automatizzate e la cronologia delle modifiche.
Modelli Twig
Crea temi completamente personalizzati utilizzando il motore di template Twig con accesso alla potente API dei contenuti, al sistema di tassonomia e alla pipeline multimediale.
PerchÃ© eseguire Grav su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .