Distribuisci Teedy con 1 click.
Sistema di gestione documentale open source con OCR e ricerca full-text per organizzare scansioni, PDF e file.
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Cosa puoi costruire con Teedy
Teedy Ã¨ un sistema di gestione documentale open source che trasforma una pila di documenti scansionati, PDF e file digitali in un archivio strutturato e ricercabile. Ogni documento caricato viene elaborato tramite OCR in modo che il suo testo diventi completamente ricercabile, e un sistema flessibile di tag, categorie gerarchiche e metadati personalizzati mantiene organizzate grandi collezioni. Un'interfaccia web pulita e reattiva, account multi-utente con permessi granulari e una REST API completa lo rendono adatto sia a singoli che a piccoli team.
L'auto-hosting di Teedy sul tuo VPS mantiene la documentazione sensibile â€” contratti, fatture, registri fiscali e documenti d'identitÃ â€” all'interno di un'infrastruttura che controlli tu stesso anzichÃ© un cloud di terze parti, fornendo comunque OCR, ricerca full-text e versioning compatibile con gli audit pronto all'uso.
FunzionalitÃ principali di Teedy
Estrazione del testo OCR
Estrae automaticamente il testo da immagini scansionate e PDF utilizzando l'OCR integrato, rendendo ogni documento completamente ricercabile.
Ricerca full-text
Cerca l'intero archivio per contenuto del documento, tag o metadati per trovare qualsiasi file in pochi secondi.
Tag e metadati
Organizza i documenti con tag gerarchici, campi di metadati personalizzati e relazioni invece di rigide strutture di cartelle.
Autorizzazioni multi-utente
Crea account utente e di gruppo con liste di controllo degli accessi granulari per consentire ai team di condividere i documenti in modo sicuro.
REST API e automazione
Automatizza i caricamenti, l'ingestione e le integrazioni tramite un'API REST completa e il supporto per l'importazione via email.
PerchÃ© eseguire Teedy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .