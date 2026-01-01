Teedy Ã¨ un sistema di gestione documentale open source che trasforma una pila di documenti scansionati, PDF e file digitali in un archivio strutturato e ricercabile. Ogni documento caricato viene elaborato tramite OCR in modo che il suo testo diventi completamente ricercabile, e un sistema flessibile di tag, categorie gerarchiche e metadati personalizzati mantiene organizzate grandi collezioni. Un'interfaccia web pulita e reattiva, account multi-utente con permessi granulari e una REST API completa lo rendono adatto sia a singoli che a piccoli team.

L'auto-hosting di Teedy sul tuo VPS mantiene la documentazione sensibile â€” contratti, fatture, registri fiscali e documenti d'identitÃ â€” all'interno di un'infrastruttura che controlli tu stesso anzichÃ© un cloud di terze parti, fornendo comunque OCR, ricerca full-text e versioning compatibile con gli audit pronto all'uso.