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Piattaforma OSINT open-source in tempo reale che aggrega oltre 60 feed di intelligence globali in tempo reale — aerei, navi, satelliti e altro ancora — in un'unica mappa.

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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Shadowbroker

Shadowbroker è una piattaforma di intelligence geospaziale OSINT open source che aggrega oltre 60 flussi di dati globali in tempo reale in un'unica interfaccia di mappa interattiva. Riunisce posizioni di aeromobili privati e commerciali, movimenti di navi marittime, passaggi satellitari attivi, zone di conflitto, eventi di disturbo GPS, attività sismica, telecamere a circuito chiuso e reti radio mesh — dati pubblicamente disponibili che sono raramente aggregati in un unico luogo. Un livello agente AI opzionale ti consente di connettere un modello linguistico per analizzare i flussi e individuare correlazioni che non sono visibili osservando i singoli livelli di dati.

L'auto-hosting di Shadowbroker su un VPS fornisce al tuo team una dashboard di intelligence persistente e condivisa, senza analisi di utilizzo, senza condivisione di dati di terze parti e con il controllo completo su quali flussi e integrazioni API sono abilitati.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Shadowbroker

Oltre 60 flussi di dati in tempo reale

Aggrega le posizioni degli aeromobili, le imbarcazioni marittime, i passaggi satellitari, le zone di conflitto, gli eventi di disturbo GPS e i dati sismici da oltre 60 fonti senza dover passare da uno strumento all'altro.

Tracciamento aeromobili e navi

Monitora jet privati, voli commerciali e imbarcazioni marittime in tempo reale utilizzando le integrazioni di stream OpenSky OAuth2 e AIS per una copertura globale.

strato dell'agente AI

Collega un modello linguistico per analizzare i feed in tempo reale e far emergere automaticamente correlazioni precedentemente non rilevate attraverso livelli di dati geospaziali.

Sovrapposizioni di conflitti & minacce

Visualizza zone di conflitto attive, eventi di disturbo GPS, fronti di incendi boschivi e avvisi di emergenza sulla stessa mappa del traffico aereo e marittimo.

Intelligenza self-hosted

Mantieni tutti i dati di intelligence sul tuo VPS senza abbonamenti SaaS, nessuna analisi sull'utilizzo e nessuna piattaforma di terze parti che riceva le tue query.

Perché eseguire Shadowbroker su Hostinger

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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