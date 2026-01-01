Distribuisci Shadowbroker con un click.
Piattaforma OSINT open-source in tempo reale che aggrega oltre 60 feed di intelligence globali in tempo reale — aerei, navi, satelliti e altro ancora — in un'unica mappa.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Shadowbroker
Shadowbroker è una piattaforma di intelligence geospaziale OSINT open source che aggrega oltre 60 flussi di dati globali in tempo reale in un'unica interfaccia di mappa interattiva. Riunisce posizioni di aeromobili privati e commerciali, movimenti di navi marittime, passaggi satellitari attivi, zone di conflitto, eventi di disturbo GPS, attività sismica, telecamere a circuito chiuso e reti radio mesh — dati pubblicamente disponibili che sono raramente aggregati in un unico luogo. Un livello agente AI opzionale ti consente di connettere un modello linguistico per analizzare i flussi e individuare correlazioni che non sono visibili osservando i singoli livelli di dati.
L'auto-hosting di Shadowbroker su un VPS fornisce al tuo team una dashboard di intelligence persistente e condivisa, senza analisi di utilizzo, senza condivisione di dati di terze parti e con il controllo completo su quali flussi e integrazioni API sono abilitati.
Funzionalità principali di Shadowbroker
Oltre 60 flussi di dati in tempo reale
Aggrega le posizioni degli aeromobili, le imbarcazioni marittime, i passaggi satellitari, le zone di conflitto, gli eventi di disturbo GPS e i dati sismici da oltre 60 fonti senza dover passare da uno strumento all'altro.
Tracciamento aeromobili e navi
Monitora jet privati, voli commerciali e imbarcazioni marittime in tempo reale utilizzando le integrazioni di stream OpenSky OAuth2 e AIS per una copertura globale.
strato dell'agente AI
Collega un modello linguistico per analizzare i feed in tempo reale e far emergere automaticamente correlazioni precedentemente non rilevate attraverso livelli di dati geospaziali.
Sovrapposizioni di conflitti & minacce
Visualizza zone di conflitto attive, eventi di disturbo GPS, fronti di incendi boschivi e avvisi di emergenza sulla stessa mappa del traffico aereo e marittimo.
Intelligenza self-hosted
Mantieni tutti i dati di intelligence sul tuo VPS senza abbonamenti SaaS, nessuna analisi sull'utilizzo e nessuna piattaforma di terze parti che riceva le tue query.
Perché eseguire Shadowbroker su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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