Shadowbroker è una piattaforma di intelligence geospaziale OSINT open source che aggrega oltre 60 flussi di dati globali in tempo reale in un'unica interfaccia di mappa interattiva. Riunisce posizioni di aeromobili privati e commerciali, movimenti di navi marittime, passaggi satellitari attivi, zone di conflitto, eventi di disturbo GPS, attività sismica, telecamere a circuito chiuso e reti radio mesh — dati pubblicamente disponibili che sono raramente aggregati in un unico luogo. Un livello agente AI opzionale ti consente di connettere un modello linguistico per analizzare i flussi e individuare correlazioni che non sono visibili osservando i singoli livelli di dati.

L'auto-hosting di Shadowbroker su un VPS fornisce al tuo team una dashboard di intelligence persistente e condivisa, senza analisi di utilizzo, senza condivisione di dati di terze parti e con il controllo completo su quali flussi e integrazioni API sono abilitati.