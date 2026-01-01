Lowcoder è una piattaforma low-code open-source che consente a sviluppatori e team operativi di assemblare strumenti interni, pannelli di amministrazione e portali clienti con un builder visuale drag-and-drop. Con oltre 50 componenti, connettori nativi per database e API REST, e pieno supporto JavaScript per la logica di business, i team distribuiscono applicazioni funzionanti in ore anziché settimane — senza ricostruire un frontend da zero.

L'auto-hosting di Lowcoder sul tuo VPS mantiene la logica dell'applicazione, le credenziali delle fonti di dati e i dati degli utenti interni all'interno della tua infrastruttura. Non ci sono costi per utente, nessun limite di utilizzo e nessun accesso di terze parti ai flussi di lavoro da cui la tua attività dipende quotidianamente.