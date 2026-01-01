Distribuisci Lowcoder con un click.
Piattaforma low-code open-source per creare app interne, dashboard e pannelli di amministrazione con drag-and-drop e connettori di dati reali.
Scegli un piano VPS per Lowcoder
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Lowcoder
Lowcoder è una piattaforma low-code open-source che consente a sviluppatori e team operativi di assemblare strumenti interni, pannelli di amministrazione e portali clienti con un builder visuale drag-and-drop. Con oltre 50 componenti, connettori nativi per database e API REST, e pieno supporto JavaScript per la logica di business, i team distribuiscono applicazioni funzionanti in ore anziché settimane — senza ricostruire un frontend da zero.
L'auto-hosting di Lowcoder sul tuo VPS mantiene la logica dell'applicazione, le credenziali delle fonti di dati e i dati degli utenti interni all'interno della tua infrastruttura. Non ci sono costi per utente, nessun limite di utilizzo e nessun accesso di terze parti ai flussi di lavoro da cui la tua attività dipende quotidianamente.
Funzionalità principali di Lowcoder
Builder visivo drag and drop
Componi interfacce da oltre 50 componenti predefiniti — tabelle, moduli, grafici, modali e altro ancora — e collegali direttamente alle query di dati senza scrivere HTML o CSS.
Connettori dati nativi
Connettiti a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, API REST, GraphQL e strumenti SaaS popolari senza scrivere codice di integrazione personalizzato.
Logica di business JavaScript
Scrivi JavaScript inline all'interno di query e gestori di eventi per esprimere trasformazioni di dati e flussi di lavoro che gli strumenti no-code puri non possono catturare.
Moduli riutilizzabili
Impacchetta le schermate comunemente usate come moduli e incorporale in più app, mantenendo coerenti gli strumenti interni man mano che il catalogo cresce.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Definire autorizzazioni per app, per pagina e per query in modo che ogni membro del team veda solo gli strumenti e i dati pertinenti al proprio ruolo.
Incorporamento di app e API
Incorpora le app Lowcoder in siti esistenti e gestiscile tramite un'API REST, integrando i flussi di lavoro low-code nella tua più ampia superficie di prodotto.
Perché eseguire Lowcoder su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.