Distribuisci MindsDB con installazione in 1 click.
Piattaforma AI che ti permette di costruire e interrogare modelli di machine learning dai tuoi database usando SQL standard.
Scegli un piano VPS per MindsDB
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con MindsDB
MindsDB Ã¨ una piattaforma AI open source che porta il machine learning direttamente nella tua infrastruttura di database esistente tramite SQL. Invece di costruire pipeline ML separate, crei, addestri e interroghi modelli predittivi con la sintassi SQL standard sui tuoi dati PostgreSQL, MySQL o MongoDB. Supporta AutoML, la previsione di serie temporali, la classificazione e le integrazioni con OpenAI, Hugging Face e altri fornitori di AI.
Distribuire MindsDB sul tuo VPS mantiene i dati di addestramento e gli artefatti del modello all'interno della tua infrastruttura, fornisce risorse dedicate per l'addestramento del modello ed elimina i costi cloud per previsione â€” rendendo l'AI accessibile ai team di dati a un costo fisso prevedibile.
FunzionalitÃ principali di MindsDB
ML basato su SQL
Crea e interroga modelli di machine learning con SQL standard â€” senza framework Python o pipeline ML separate.
Motore AutoML
L'ingegneria delle feature automatizzata e la selezione del modello riducono la competenza necessaria per implementare modelli predittivi accurati.
Supporto per piÃ¹ database
Connettiti a PostgreSQL, MySQL, MongoDB e altro ancora per addestrare modelli direttamente sui tuoi dati di produzione esistenti.
Modello AI Integrazioni
Integra OpenAI, Hugging Face e altri fornitori per aggiungere NLP basato su GPT e funzionalitÃ AI personalizzate tramite SQL.
Previsione di serie temporali
Costruisci modelli di previsione della domanda, rilevamento delle anomalie e previsione delle scorte senza conoscenze specialistiche di ML.
PerchÃ© eseguire MindsDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .