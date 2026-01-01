Forgejo è un servizio Git autogestito e guidato dalla comunità, nato come fork di Gitea con una forte attenzione alla trasparenza e alla responsabilizzazione degli utenti. Fornisce tutto ciò di cui i team hanno bisogno per ospitare, collaborare e gestire progetti software — dalla gestione dei repository e revisione del codice al tracciamento dei problemi, wiki e Azioni CI/CD integrate — in un pacchetto leggero ed efficiente in termini di risorse che funziona comodamente su un piccolo VPS.

L'auto-hosting della tua infrastruttura Git con Forgejo significa piena proprietà del tuo codice sorgente, nessuna dipendenza da piattaforme di terze parti e piena conformità ai requisiti di residenza dei dati. Ottieni funzionalità di collaborazione di livello enterprise senza prezzi per utente o il rischio di modifiche alle politiche da parte di fornitori esterni che bloccano il tuo team fuori dai propri repository.