Installa Forgejo con 1 click.
Leggero servizio Git autogestito con un'interfaccia web completa, pull request, tracciamento dei problemi e pipeline CI/CD.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Forgejo
Forgejo è un servizio Git autogestito e guidato dalla comunità, nato come fork di Gitea con una forte attenzione alla trasparenza e alla responsabilizzazione degli utenti. Fornisce tutto ciò di cui i team hanno bisogno per ospitare, collaborare e gestire progetti software — dalla gestione dei repository e revisione del codice al tracciamento dei problemi, wiki e Azioni CI/CD integrate — in un pacchetto leggero ed efficiente in termini di risorse che funziona comodamente su un piccolo VPS.
L'auto-hosting della tua infrastruttura Git con Forgejo significa piena proprietà del tuo codice sorgente, nessuna dipendenza da piattaforme di terze parti e piena conformità ai requisiti di residenza dei dati. Ottieni funzionalità di collaborazione di livello enterprise senza prezzi per utente o il rischio di modifiche alle politiche da parte di fornitori esterni che bloccano il tuo team fuori dai propri repository.
Funzionalità principali di Forgejo
Pieno Git Hosting
Ospita repository con accesso SSH e HTTPS, protezione dei branch e un visualizzatore di diff basato sul web per la revisione del codice.
Pull Requests e revisioni
Flusso di lavoro strutturato per la revisione del codice con commenti in linea, requisiti di approvazione e strategie di unione per il controllo qualità.
Tracciamento dei problemi
Sistema di tracciamento dei problemi integrato con etichette, milestone e bacheche di progetto per gestire il lavoro insieme al codice a cui si riferisce.
Azioni CI/CD integrate
L'automazione compatibile con GitHub Actions ti consente di eseguire test e distribuzioni direttamente in Forgejo senza servizi CI esterni.
Registro Pacchetti
Ospita immagini Docker, pacchetti NPM e altri artefatti sulla stessa piattaforma del tuo codice sorgente per una catena di fornitura unificata.
Supporto della federazione
La federazione basata su ActivityPub consente la collaborazione tra istanze, riducendo la dipendenza da qualsiasi singolo fornitore di hosting centralizzato.
Perché eseguire Forgejo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.