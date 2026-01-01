Distribuisci Homer con un click.
Una dashboard statica estremamente semplice per organizzare tutti i tuoi servizi self-hosted in un'unica bellissima homepage.
Scegli un piano VPS per Homer
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Homer
Homer Ã¨ una dashboard leggera e open-source che trasforma la tua collezione di servizi self-hosted in una homepage pulita e organizzata. Configurato interamente tramite un singolo file YAML, non richiede alcun database nÃ© alcun backend â€” solo una manciata di righe per costruire un portale raffinato per ogni applicazione sul tuo server. Le modifiche al file di configurazione hanno effetto immediatamente all'aggiornamento della pagina, quindi mantenere la tua dashboard Ã¨ semplice.
Ospitare Homer sul tuo VPS significa che la tua dashboard rimane privata, si carica istantaneamente da file statici e puÃ² essere personalizzata senza limiti. Con il supporto PWA, si installa sui dispositivi mobile come un'app nativa, dando a te e al tuo team un accesso rapido a tutti i tuoi servizi da qualsiasi luogo.
FunzionalitÃ principali di Homer
Configurazione YAML
Definisci la tua intera dashboard in un unico file config.yml â€” nessun database, nessun backend e nessun riavvio necessario per vedere le modifiche.
Carte Servizi Intelligenti
Visualizza indicatori di stato in tempo reale per i tuoi servizi, mostrando se sono raggiungibili direttamente dalla dashboard a colpo d'occhio.
Ricerca approssimativa
Trova rapidamente qualsiasi servizio o link con ricerca fuzzy integrata e scorciatoie da tastiera per una navigazione rapida e controllata da tastiera.
Supporto PWA
Installa Homer come Progressive Web App su qualsiasi dispositivo per un accesso istantaneo e senza segnalibri ai tuoi servizi self-hosted.
Personalizzazione del tema
Scegli tra temi della community come Catppuccin e Dracula, o scrivi i tuoi override CSS per abbinare qualsiasi stile.
PerchÃ© eseguire Homer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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