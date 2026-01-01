Distribuisci NodeBB con 1 click.
Moderna piattaforma di discussione Node.js con discussioni in streaming in tempo reale, notifiche istantanee e un ricco ecosistema di plugin.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con NodeBB
NodeBB Ã¨ una piattaforma forum della community di nuova generazione basata su Node.js e WebSockets, che offre discussioni in tempo reale che sembrano piÃ¹ simili a un'applicazione di chat che a una bacheca tradizionale. Con oltre 15.000 stelle su GitHub, Ã¨ scelta da progetti software, istituzioni educative, community di gaming e aziende per la discussione, il supporto e la condivisione della conoscenza.
L'auto-hosting di NodeBB sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ dei dati della tua community, elimina le tariffe per utente e ti permette di personalizzare la piattaforma con centinaia di plugin della community â€” il tutto supportato da PostgreSQL per un'archiviazione affidabile e scalabile.
FunzionalitÃ principali di NodeBB
Discussioni in tempo reale
Lo streaming basato su WebSocket fornisce nuovi post, risposte e notifiche istantaneamente senza ricaricare la pagina, mantenendo le conversazioni fluide in modo naturale.
Ecosistema Plugin
Centinaia di plugin della community aggiungono SSO, gamification, integrazioni e funzionalitÃ personalizzate, cosÃ¬ puoi adattare il forum alle esigenze esatte della tua community.
Strumenti di moderazione
Sistema di reputazione integrato, code di post e controlli di moderazione completi ti aiutano a mantenere una community sana con il minimo sforzo manuale.
Temi mobile-friendly
Temi reattivi e personalizzabili garantiscono ai membri un'ottima esperienza su desktop e mobile senza alcuna configurazione aggiuntiva.
SSO e Social Login
Integra con i provider di identitÃ esistenti tramite plugin SSO in modo che i membri della community possano accedere con i loro account esistenti e tu possa mantenere una gestione centralizzata degli utenti.
PerchÃ© eseguire NodeBB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .