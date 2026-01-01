Distribuisci Prefect con installazione in un click.
Piattaforma di orchestrazione del flusso di lavoro moderna e nativa di Python per la creazione, la pianificazione e il monitoraggio di pipeline di dati e attivitÃ di automazione.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Prefect
Prefect ti permette di trasformare qualsiasi funzione Python in un workflow pianificato, osservabile e con tentativi automatici, con un semplice decoratore. A differenza degli strumenti di orchestrazione che si basano pesantemente su YAML, Prefect mantiene i workflow come normale codice Python â€” testabile, controllabile in versione e distribuibile come qualsiasi altro modulo. L'interfaccia utente inclusa mostra lo stato di esecuzione in tempo reale, i log e la cronologia a livello di task per ogni esecuzione.
L'auto-hosting di Prefect sul tuo VPS elimina i costi di esecuzione cloud, ti offre esecuzioni di workflow illimitate a un costo infrastrutturale fisso e mantiene i dati sensibili della pipeline â€” credenziali, risultati delle query, log â€” interamente sulla tua infrastruttura senza vincoli di fornitore.
FunzionalitÃ principali di Prefect
Flussi di lavoro nativi di Python
Decora qualsiasi funzione Python con
@flow o
@task per ottenere pianificazione, tentativi, caching e osservabilitÃ â€” nessun DSL proprietario da imparare.
Tentativi automatici
Configura il backoff esponenziale e la logica di riprovo personalizzata per ogni attivitÃ , in modo che i guasti transitori in API, database o chiamate di rete si ripristinino senza intervento manuale.
Monitoraggio in tempo reale
L'interfaccia utente integrata visualizza lo stato delle attivitÃ in tempo reale, i log di esecuzione e la cronologia delle esecuzioni, cosÃ¬ sai sempre cosa Ã¨ in esecuzione, cosa Ã¨ fallito e perchÃ©.
Pianificazione flessibile
Le espressioni Cron, i trigger a intervallo e i deployment basati su eventi consentono di eseguire pipeline secondo qualsiasi programmazione o in risposta a eventi esterni.
Gruppi di lavoro e Lavoratori
Distribuisci l'esecuzione del flusso su piÃ¹ processi worker o macchine, scalando la capacitÃ di calcolo indipendentemente dal server di orchestrazione.
PerchÃ© eseguire Prefect su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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