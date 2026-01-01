Distribuisci Ombi con un click.
Sistema di richieste self-hosted per Plex, Emby e Jellyfin â€” gli utenti chiedono film e serie TV, tu approvi e soddisfi automaticamente.
Scegli un piano VPS per Ombi
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Ombi
Ombi Ã¨ il sistema di richiesta self-hosted standard per le famiglie che utilizzano Plex, Emby o Jellyfin. Gli utenti accedono con il loro account del server multimediale esistente e richiedono film, serie TV, album musicali e contenuti 4K tramite un'interfaccia web raffinata e ottimizzata per dispositivi mobili. Ogni richiesta confluisce in una coda di approvazione configurabile, quindi inoltra automaticamente gli elementi approvati a Sonarr, Radarr, Lidarr o CouchPotato per il soddisfacimento.
L'hosting self-hosted di Ombi su un VPS offre ai tuoi utenti un processo di richiesta "chiedi prima" pulito per la tua libreria multimediale e ti fornisce un unico luogo per approvare, negare o gestire in blocco le richieste in arrivo, senza esporre i tuoi pannelli di amministrazione Arr alla famiglia.
FunzionalitÃ principali di Ombi
Accesso a Plex, Emby e Jellyfin
Gli utenti accedono con le loro credenziali esistenti del media server, quindi non c'Ã¨ un account separato da gestire e i permessi rimangono sincronizzati.
Film, TV, musica e richieste 4K
Quote per categoria, limiti per utente e regole di approvazione ti permettono di personalizzare ciÃ² che ogni visualizzatore puÃ² richiedere senza supervisione manuale.
Evasione automatica via Arr
Le richieste approvate fluiscono direttamente a Sonarr, Radarr e Lidarr tramite le loro API REST, in modo che i contenuti vengano scaricati, elaborati e inseriti automaticamente nella libreria.
Richiesta notifiche
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, email e le notifiche push dell'app mobile mantengono amministratori e utenti sincronizzati man mano che le richieste avanzano.
Interfaccia utente e app accessibili da dispositivi mobile
Un'interfaccia utente web reattiva e curata, piÃ¹ app complementari per iOS e Android, permettono ai membri della famiglia di richiedere e monitorare contenuti da qualsiasi dispositivo.
PerchÃ© eseguire Ombi su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .