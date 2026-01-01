Distribuisci SQLChat con installazione in 1 click.
Client SQL basato sull'AI e su chat che interroga qualsiasi database usando un linguaggio naturale invece di scrivere SQL.
Scegli un piano VPS per SQLChat
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con SQLChat
SQLChat Ã¨ un client SQL basato su chat che si connette ai tuoi database esistenti e ti permette di interrogarli usando il linguaggio naturale. Invece di scrivere SQL a mano, tu descrivi ciÃ² che vuoi in linguaggio semplice e SQLChat lo traduce in una query SQL, la esegue e restituisce i risultati â€” tutto all'interno di un'interfaccia conversazionale. Legge automaticamente lo schema del tuo database in modo che le query generate facciano riferimento a nomi reali di tabelle e colonne.
Ospitare SQLChat sul tuo VPS significa che le credenziali del database e i risultati delle query non lasciano mai la tua infrastruttura. Il design stateless a servizio singolo lo rende leggero e facile da mantenere, mentre il supporto per un endpoint AI personalizzato ti permette di instradare l'inferenza attraverso qualsiasi modello compatibile con OpenAI.
FunzionalitÃ principali di SQLChat
Query in linguaggio naturale
Descrivi cosa vuoi in linguaggio naturale e SQLChat genera l'SQL, lo esegue e restituisce i risultati senza che tu debba conoscere la sintassi esatta.
Supporto multi-database
Connettiti a MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase e altri database da un'unica interfaccia senza cambiare strumento.
AI consapevole dello schema
SQLChat legge il tuo schema del database automaticamente, consentendo all'AI di generare query accurate che fanno riferimento a nomi reali di tabelle e colonne.
Endpoint AI personalizzato
Punta SQLChat a qualsiasi endpoint API compatibile con OpenAI, inclusi i modelli self-hosted tramite Ollama, per mantenere l'inferenza AI sulla tua infrastruttura.
Distribuzione senza stato
In modalitÃ utente singolo, SQLChat non memorizza dati lato server â€” i profili di connessione risiedono nel browser, mantenendo il deployment leggero senza dipendenza da database.
PerchÃ© eseguire SQLChat su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .