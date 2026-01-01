SQLChat Ã¨ un client SQL basato su chat che si connette ai tuoi database esistenti e ti permette di interrogarli usando il linguaggio naturale. Invece di scrivere SQL a mano, tu descrivi ciÃ² che vuoi in linguaggio semplice e SQLChat lo traduce in una query SQL, la esegue e restituisce i risultati â€” tutto all'interno di un'interfaccia conversazionale. Legge automaticamente lo schema del tuo database in modo che le query generate facciano riferimento a nomi reali di tabelle e colonne.

Ospitare SQLChat sul tuo VPS significa che le credenziali del database e i risultati delle query non lasciano mai la tua infrastruttura. Il design stateless a servizio singolo lo rende leggero e facile da mantenere, mentre il supporto per un endpoint AI personalizzato ti permette di instradare l'inferenza attraverso qualsiasi modello compatibile con OpenAI.