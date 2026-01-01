Distribuisci Nexus Repository Manager con installazione in un clic.
Gestore universale di repository di artefatti che supporta Maven, npm, Docker, PyPI e altro ancora.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager Ã¨ il repository di artefatti standard del settore per l'archiviazione, l'organizzazione e la distribuzione di artefatti di build in ogni formato di pacchetto principale. Serve come cache proxy universale per Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub e decine di altri registri, riducendo drasticamente i download esterni e accelerando le build.
L'auto-hosting di Nexus sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sull'archiviazione degli artefatti, sulle politiche di accesso e sulla scansione di sicurezza. I team ottengono un'unica fonte di veritÃ per tutte le dipendenze â€” pubbliche e private â€” senza prezzi per posto o limiti di archiviazione cloud.
FunzionalitÃ principali di Nexus Repository Manager
Supporto formato universale
Ospita e funge da proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go e molti altri formati da una singola istanza.
Proxy e cache
Metti in cache gli artefatti remoti localmente in modo che le build non falliscano mai perchÃ© un registro a monte Ã¨ lento o non disponibile.
Repository privati
Pubblica librerie proprietarie e immagini Docker su repository privati ospitati con controllo degli accessi granulare.
Ricerca componenti
La ricerca full-text in tutti i repository consente agli sviluppatori di trovare rapidamente specifiche versioni di artefatti e i loro metadati.
Accesso basato sui ruoli
Definisci privilegi granulari per repository in modo che i team vedano e pubblichino solo sui repository di loro proprietÃ .
PerchÃ© eseguire Nexus Repository Manager su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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