Distribuisci Yamtrack con un click.
Tracker multimediale auto-ospitato per film, serie TV, anime, manga, giochi e libri con integrazione Jellyfin.
Scegli un piano VPS per Yamtrack
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Yamtrack
Yamtrack Ã¨ un'applicazione di tracciamento multimediale self-hosted che consolida le tue liste di visione e riproduzione per film, serie TV, anime, manga, giochi, libri e fumetti in un'unica dashboard. Raccoglie metadati da TMDB e altre fonti per fornire dettagli ricchi su ogni elemento tracciato, con monitoraggio dei progressi e gestione dello stato.
L'auto-hosting di Yamtrack su un VPS mantiene privata l'intera cronologia del consumo multimediale, senza tracciamento da parte di terzi. L'integrazione con Jellyfin consente il tracciamento automatico delle visioni dal tuo server multimediale, la visualizzazione del calendario mostra le uscite programmate e l'importazione da Trakt, MAL e AniList rende la migrazione dai servizi esistenti semplice.
FunzionalitÃ principali di Yamtrack
Tracciamento multimediale
Tieni traccia di film, serie TV, anime, manga, giochi, libri e fumetti in un'unica dashboard unificata con stato per elemento.
Integrazione Jellyfin
Contrassegna automaticamente film ed episodi come visti quando riprodotti in Jellyfin senza registrazione manuale.
Importa da Trakt & MAL
Migra la tua cronologia di visione esistente da Trakt, MyAnimeList, AniList e altri servizi a Yamtrack con pochi clic.
Calendario di rilascio
Visualizza le prossime date di uscita per gli spettacoli, i film e i giochi che segui in un calendario per pianificare il tuo programma di visione.
Notifiche di rilascio
Ricevi avvisi sui nuovi episodi e le uscite tramite Discord, Telegram o Slack per qualsiasi elemento nella tua watchlist.
PerchÃ© eseguire Yamtrack su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .