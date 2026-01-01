Distribuisci il tuo Spotify con installazione in un click.
Dashboard delle statistiche di ascolto di Spotify autogestita con grafici ricchi, cronologia e analisi dettagliate.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Your Spotify
Il tuo Spotify Ã¨ una dashboard di analisi self-hosted che traccia la tua cronologia completa di ascolto di Spotify e la visualizza tramite grafici dettagliati: artisti e brani piÃ¹ ascoltati nel tempo, tempo di ascolto per giorno e ora, distribuzioni di genere, rotazioni di album e tendenze storiche nel corso degli anni. A differenza di Spotify Wrapped, che appare solo una volta all'anno, il tuo Spotify ti offre la stessa profonditÃ di analisi su richiesta, per qualsiasi intervallo di tempo tu scelga.
Il self-hosting del tuo Spotify su un VPS mantiene ogni riproduzione, "mi piace" e salto in un database che controlli â€” le esportazioni di dati di Spotify sono limitate ai 50 brani piÃ¹ recenti, ma il tuo Spotify interroga l'API continuamente e costruisce un archivio di ascolto personale completo che cresce per tutto il tempo in cui l'istanza Ã¨ in esecuzione.
FunzionalitÃ principali di Your Spotify
Cattura continua della cronologia
Interroga l'API di Spotify ogni pochi secondi per registrare ogni riproduzione, incluse le tracce saltate e gli ascolti parziali â€” ben oltre ciÃ² che Spotify esporta.
Migliori artisti, brani e album
Intervalli di tempo configurabili mostrano i tuoi contenuti piÃ¹ riprodotti in base al numero di riproduzioni, al tempo di ascolto o alle prime scoperte.
Modelli e tendenze di ascolto
Le heatmap e i grafici visualizzano quando ascolti di piÃ¹ â€” ora del giorno, giorno della settimana, tendenze mensili e confronti anno su anno.
Analisi del genere e dell'umore
Aggrega le caratteristiche audio dei brani di Spotify e i tag di genere in grafici che mostrano come il tuo gusto cambia nel tempo.
Dashboard multi-utente
Ogni utente collega il proprio account Spotify tramite OAuth in modo che le famiglie possano monitorare separatamente i propri ascolti su un unico server.
PerchÃ© eseguire Your Spotify su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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