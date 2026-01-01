Il tuo Spotify Ã¨ una dashboard di analisi self-hosted che traccia la tua cronologia completa di ascolto di Spotify e la visualizza tramite grafici dettagliati: artisti e brani piÃ¹ ascoltati nel tempo, tempo di ascolto per giorno e ora, distribuzioni di genere, rotazioni di album e tendenze storiche nel corso degli anni. A differenza di Spotify Wrapped, che appare solo una volta all'anno, il tuo Spotify ti offre la stessa profonditÃ di analisi su richiesta, per qualsiasi intervallo di tempo tu scelga.

Il self-hosting del tuo Spotify su un VPS mantiene ogni riproduzione, "mi piace" e salto in un database che controlli â€” le esportazioni di dati di Spotify sono limitate ai 50 brani piÃ¹ recenti, ma il tuo Spotify interroga l'API continuamente e costruisce un archivio di ascolto personale completo che cresce per tutto il tempo in cui l'istanza Ã¨ in esecuzione.