Distribuisci PgHero con 1 click.
Dashboard delle prestazioni open source di PostgreSQL per il monitoraggio di query, indici e lo stato di salute del database in tempo reale.
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Cosa puoi costruire con PgHero
PgHero Ã¨ una dashboard di prestazioni open-source creata specificamente per PostgreSQL. Rileva query lente, indici inutilizzati, tabelle gonfie, indici duplicati, vincoli non validi e conteggi delle connessioni in un'interfaccia web pulita â€” non Ã¨ richiesta alcuna competenza di database per leggere ciÃ² che mostra. Ogni metrica Ã¨ specifica per PostgreSQL, quindi la dashboard va dritta alle informazioni che contano per l'ottimizzazione e la risoluzione dei problemi.
L'auto-hosting di PgHero significa che le credenziali del tuo database e i modelli di query non lasciano mai la tua infrastruttura. Collegalo a qualsiasi istanza PostgreSQL â€” un container sullo stesso VPS, un database gestito remoto o piÃ¹ database contemporaneamente â€” e ottieni una dashboard di monitoraggio persistente accessibile tramite il tuo browser.
FunzionalitÃ principali di PgHero
Rilevamento query lente
PgHero classifica le query in base al tempo di esecuzione totale e medio in modo da poter identificare immediatamente quali query stanno degradando le prestazioni dell'applicazione.
Analisi dell'indice
Rileva indici inutilizzati, duplicati e mancanti in modo da poter eliminare l'eccesso di indici e aggiungere gli indici che velocizzeranno effettivamente il tuo carico di lavoro.
Monitoraggio dello spazio e dell'ingombro
Mostra le dimensioni di tabelle e indici con il conteggio delle tuple morte, cosÃ¬ sai quando Ã¨ necessario un VACUUM o un REINDEX prima che lo spazio diventi un problema.
Monitoraggio della connessione
Traccia le connessioni attive per utente, database e stato, in modo da poter individuare perdite di connessione ed esaurimento del pool prima che causino interruzioni.
Statistiche storiche delle query
Cattura le statistiche delle query nel tempo e le visualizza con un cursore dell'intervallo di tempo, facilitando la correlazione delle regressioni delle prestazioni con i deploy o le variazioni di carico.
PerchÃ© eseguire PgHero su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .