Distribuisci Traggo con installazione in un click.
Tracker del tempo auto-ospitato basato su tag che sostituisce le gerarchie di progetto con una timeline flessibile e etichettata.
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Cosa puoi costruire con Traggo
Traggo Ã¨ un tracker del tempo open-source e self-hosted che organizza ogni voce come un intervallo su una timeline piuttosto che come una riga all'interno di una rigida gerarchia di progetti. Ogni voce Ã¨ arricchita con tag arbitrari â€”
client,
project,
task,
billable, tutto ciÃ² che desideri â€” e la dashboard analizza il tempo combinando i tag come preferisci, senza costringerti a scegliere una ripartizione canonica in anticipo.
L'auto-hosting di Traggo sul tuo VPS mantiene i fogli presenze, le informazioni sui clienti e il contesto rilevante per la fatturazione all'interno dell'infrastruttura che controlli, invece che presso un provider di time-tracking SaaS. Il singolo binario Go piÃ¹ il database SQLite lo rende abbastanza leggero da coesistere con altri servizi su un piccolo VPS, e il modello basato su tag si adatta a consulenti, freelance, agenzie e team di prodotto allo stesso modo.
FunzionalitÃ principali di Traggo
Tracciamento basato su tag
Sostituisci le gerarchie di progetto annidate con tag arbitrari in modo che la stessa voce possa apparire contemporaneamente nei report di clienti, progetti e fatturabili.
Vista timeline
Trascina intervalli su una timeline giornaliera per avviare, fermare, dividere e modificare rapidamente le registrazioni orarie senza digitare timestamp precisi.
Reportistica flessibile
Suddividi il tempo tracciato per qualsiasi combinazione di tag attraverso intervalli di date configurabili, quindi esporta i risultati in CSV per la fatturazione.
Supporto multi-utente
Crea account utente separati con ruoli di amministratore e utente normale in modo che un piccolo team possa condividere una singola istanza di Traggo con schede attivitÃ isolate.
GraphQL API
Gestisci automazioni, dashboard e integrazioni tramite l'API GraphQL documentata invece di fare scraping dell'interfaccia utente web.
Ingombro leggero
Un singolo binario Go supportato da SQLite significa un basso utilizzo di disco e memoria, ideale per essere installato su un VPS esistente senza dover allocare nuove risorse.
PerchÃ© eseguire Traggo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .