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Tracker del tempo auto-ospitato basato su tag che sostituisce le gerarchie di progetto con una timeline flessibile e etichettata.

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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Traggo

Traggo Ã¨ un tracker del tempo open-source e self-hosted che organizza ogni voce come un intervallo su una timeline piuttosto che come una riga all'interno di una rigida gerarchia di progetti. Ogni voce Ã¨ arricchita con tag arbitrari â€” client, project, task, billable, tutto ciÃ² che desideri â€” e la dashboard analizza il tempo combinando i tag come preferisci, senza costringerti a scegliere una ripartizione canonica in anticipo.

L'auto-hosting di Traggo sul tuo VPS mantiene i fogli presenze, le informazioni sui clienti e il contesto rilevante per la fatturazione all'interno dell'infrastruttura che controlli, invece che presso un provider di time-tracking SaaS. Il singolo binario Go piÃ¹ il database SQLite lo rende abbastanza leggero da coesistere con altri servizi su un piccolo VPS, e il modello basato su tag si adatta a consulenti, freelance, agenzie e team di prodotto allo stesso modo.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Traggo

Tracciamento basato su tag

Sostituisci le gerarchie di progetto annidate con tag arbitrari in modo che la stessa voce possa apparire contemporaneamente nei report di clienti, progetti e fatturabili.

Vista timeline

Trascina intervalli su una timeline giornaliera per avviare, fermare, dividere e modificare rapidamente le registrazioni orarie senza digitare timestamp precisi.

Reportistica flessibile

Suddividi il tempo tracciato per qualsiasi combinazione di tag attraverso intervalli di date configurabili, quindi esporta i risultati in CSV per la fatturazione.

Supporto multi-utente

Crea account utente separati con ruoli di amministratore e utente normale in modo che un piccolo team possa condividere una singola istanza di Traggo con schede attivitÃ  isolate.

GraphQL API

Gestisci automazioni, dashboard e integrazioni tramite l'API GraphQL documentata invece di fare scraping dell'interfaccia utente web.

Ingombro leggero

Un singolo binario Go supportato da SQLite significa un basso utilizzo di disco e memoria, ideale per essere installato su un VPS esistente senza dover allocare nuove risorse.

PerchÃ© eseguire Traggo su Hostinger

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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