Distribuisci Papra con 1 click.
Piattaforma di gestione documentale open-source minimalista per archiviare e recuperare i tuoi file importanti.
Scegli un piano VPS per Papra
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Papra
Papra Ã¨ una piattaforma open-source per la gestione e l'archiviazione di documenti, progettata per l'archiviazione a lungo termine e il facile recupero di documenti personali e organizzativi â€” ricevute, garanzie, contratti e qualsiasi cosa tu debba conservare. A differenza delle soluzioni DMS gonfie, Papra si concentra sulla semplicitÃ : carica documenti, taggali, cercali e ritrovali anni dopo.
L'auto-hosting di Papra sul tuo VPS mette i tuoi documenti sotto il tuo pieno controllo, senza accesso di terze parti, senza costi per documento e senza limiti di archiviazione oltre il tuo disco. Il database SQLite integrato significa zero dipendenze infrastrutturali â€” solo un singolo container e un volume.
FunzionalitÃ principali di Papra
Ricerca full-text
Cerca istantaneamente nel contenuto dei documenti, nei tag e nei metadati â€” incluso il testo estratto da immagini scansionate tramite OCR.
Regole di tagging automatizzate
Definisci regole per etichettare automaticamente i documenti in arrivo in base a modelli di nome file o al contenuto, mantenendo il tuo archivio organizzato senza sforzo manuale.
Acquisizione email
Invia i documenti direttamente alla tua casella di posta Papra tramite email, rendendo facile archiviare ricevute e fatture non appena arrivano.
Organizzazioni e condivisione
Crea piÃ¹ organizzazioni e invita i collaboratori, cosÃ¬ famiglie o piccoli team possono gestire i documenti insieme in spazi separati.
API e webhooks
Integra Papra con altri strumenti utilizzando le REST API, la CLI, l'SDK e i webhook per flussi di lavoro documentali automatizzati.
PerchÃ© eseguire Papra su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .