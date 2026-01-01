Distribuisci iTop con installazione in un click.
Piattaforma ITSM open source e CMDB per la gestione di servizi IT, infrastruttura e flussi di lavoro di supporto.
Scegli un piano VPS per iTop
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con iTop
iTop (IT Operations Portal) Ã¨ una piattaforma di IT Service Management completamente open-source e basata sul web, costruita attorno alle migliori pratiche ITIL. Combina un potente database di gestione della configurazione con moduli di helpdesk, gestione incidenti, problemi, modifiche e servizi â€” tutto in un'unica applicazione self-hosted.
A differenza degli strumenti ITSM SaaS che addebitano per agente, l'hosting autonomo di iTop sul tuo VPS offre al tuo team IT il pieno controllo sui tuoi dati, sulla personalizzazione e sulle integrazioni. Puoi estendere iTop tramite componenti aggiuntivi dall'iTop Hub per adattarlo ai tuoi specifici flussi di lavoro operativi.
FunzionalitÃ principali di iTop
CMDB Integrato
Tieni traccia di tutti gli asset IT e delle loro relazioni in un database completamente personalizzabile con analisi grafica dell'impatto.
Incidente & helpdesk
Gestisci i ticket di supporto con tracciamento SLA, notifiche utente e un registro di controllo completo di ogni azione intrapresa.
Gestione del cambiamento
Pianifica e approva le modifiche con flussi di lavoro strutturati che mantengono il tuo ambiente IT stabile e tracciabile.
Catalogo servizi
Definisci e gestisci le offerte di servizi, i contratti e gli obiettivi SLA per tutta la tua organizzazione IT.
Estensibile tramite componenti aggiuntivi
Espandi iTop con estensioni della community e commerciali dall'iTop Hub senza modificare il codice principale.
PerchÃ© eseguire iTop su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .