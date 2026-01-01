Distribuisci TeslaMate con installazione in un click.
Data logger auto-ospitato per la tua Tesla che registra ogni viaggio, ricarica e statistica di percorso con splendide dashboard Grafana.
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Cosa puoi costruire con TeslaMate
TeslaMate Ã¨ un data logger open-source per i proprietari di Tesla che si connette all'API di Tesla, interroga continuamente la telemetria della tua auto e memorizza ogni viaggio, ricarica, aggiornamento software ed evento di inattivitÃ in un database PostgreSQL. Costruito attorno a una pulita web app Phoenix e a un'istanza Grafana dedicata con due dozzine di dashboard predefinite, ti offre una visione storica sull'efficienza, il degrado della batteria, i costi di ricarica e le abitudini di guida che l'app Tesla non espone.
L'auto-hosting di TeslaMate sul tuo VPS mantiene privati ogni chilometro di dati di guida â€” nessun servizio di analisi di terze parti che acquisisce le tue posizioni di viaggio, la cronologia di ricarica o i modelli di risveglio. Il PostgreSQL, Grafana e il broker MQTT inclusi funzionano interamente sul tuo VPS, e ti connetti a TeslaMate una volta con il tuo account Tesla per iniziare a raccogliere dati.
FunzionalitÃ principali di TeslaMate
Registrazione di guida e ricarica
Il polling continuo cattura ogni viaggio, sessione di ricarica, aggiornamento software ed evento di sosta con timestamp precisi di inizio e fine e posizioni.
Dashboard Grafana predefinite
Due dozzine di dashboard visualizzano efficienza, autonomia, costi di ricarica, usura degli pneumatici e degrado della batteria pronte all'uso â€” non Ã¨ richiesta alcuna configurazione di Grafana.
Viaggio e risoluzione dell'indirizzo
La geocodifica inversa trasforma le coordinate GPS grezze in indirizzi nominativi, in modo che la cronologia dei viaggi ti mostri i nomi reali dei luoghi, non le coordinate.
Monitoraggio dello stato della batteria
I grafici di degrado della batteria a lungo termine e la perdita di capacitÃ prevista ti aiutano a prendere decisioni informate riguardo alla sostituzione o alle richieste di garanzia.
Rapporti sui costi di addebito
Configura le tariffe per localitÃ per calcolare i costi esatti di ricarica per sessione, le stime della bolletta mensile e i risparmi rispetto alla benzina.
Integrazione MQTT
Lo stato in tempo reale dell'auto pubblicato tramite MQTT si integra con Home Assistant, openHAB o qualsiasi piattaforma di automazione domestica che supporta MQTT.
PerchÃ© eseguire TeslaMate su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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