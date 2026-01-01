Distribuisci Gotify con installazione in un clic.
Server di notifica push auto-ospitato con una semplice API REST e consegna WebSocket in tempo reale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Gotify
Gotify Ã¨ un server di notifica push leggero e open-source che ti permette di inviare e ricevere messaggi in tempo reale. Una semplice API REST facilita l'integrazione delle notifiche da script, strumenti di monitoraggio, cron job e applicazioni senza fare affidamento su Firebase, Pushover o qualsiasi altro servizio di terze parti. Supporta piÃ¹ applicazioni client e organizza le notifiche per fonte con livelli di prioritÃ .
L'auto-hosting di Gotify mantiene tutti i dati di notifica sul tuo VPS personale, garantendo privacy e disponibilitÃ . Il suo minimo ingombro di risorse significa che funziona comodamente insieme ad altre applicazioni senza competere per memoria o CPU.
FunzionalitÃ principali di Gotify
Semplice REST API
Invia notifiche da qualsiasi script o applicazione con una singola richiesta HTTP POST â€” nessun SDK richiesto e nessuna configurazione complessa.
WebSockets in tempo reale
I messaggi vengono inviati istantaneamente ai client connessi tramite WebSocket, assicurando che gli avvisi appaiano sui tuoi dispositivi nel momento in cui vengono inviati.
Clienti Android e web
Ricevi notifiche sui dispositivi Android con l'app ufficiale, o monitora i messaggi in qualsiasi browser tramite l'interfaccia web integrata.
Supporto per piÃ¹ applicazioni
Organizza le notifiche per applicazione di origine con token e livelli di prioritÃ separati, mantenendo avvisi di monitoraggio, backup ed eventi CI chiaramente separati.
EstensibilitÃ dei plugin
Estendi Gotify con plugin della community per aggiungere nuove fonti di notifica, regole di inoltro e integrazioni personalizzate senza modificare il server principale.
PerchÃ© eseguire Gotify su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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