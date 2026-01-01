Distribuisci Isso con 1 click.
Server di commenti leggero e auto-ospitato per blog e siti statici, senza tracciamento di terze parti.
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Cosa puoi costruire con Isso
Isso Ã¨ un server di commenti leggero e auto-ospitato, progettato come alternativa rispettosa della privacy a Disqus e servizi di terze parti simili. Memorizza tutti i commenti in un database SQLite sul tuo server, eliminando i pixel di tracciamento di terze parti e le dipendenze JavaScript esterne dai browser dei visitatori del tuo sito web.
A differenza dei servizi di commento cloud che monetizzano i dati degli utenti, Isso mantiene i commenti dei tuoi lettori su un'infrastruttura di tua proprietÃ . Supporta la formattazione Markdown, la discussione dei commenti, le notifiche via email, le code di moderazione e un'interfaccia di amministrazione integrata â€” tutto il necessario per una configurazione di commenti professionale senza i compromessi sulla privacy dei servizi ospitati.
FunzionalitÃ principali di Isso
Privacy predefinita
Tutti i commenti sono archiviati nel tuo database SQLite personale, senza script di tracciamento di terze parti o analisi iniettati nei browser dei tuoi visitatori.
Markdown nei commenti
I lettori possono formattare i loro commenti con Markdown, inclusi grassetto, corsivo, link e blocchi di codice, senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Notifiche email
Ricevi avvisi via email per nuovi commenti e risposte tramite SMTP, mantenendoti informato senza richiedere ai lettori di creare account.
Moderazione dei commenti
Metti in coda i commenti in una coda di moderazione prima della pubblicazione, con approvazione automatica opzionale per gli indirizzi email precedentemente verificati.
Interfaccia web amministratore
La UI di amministrazione integrata e protetta da password ti permette di approvare, modificare o eliminare qualsiasi commento senza toccare direttamente il database.
PerchÃ© eseguire Isso su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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