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KVM 1
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1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
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Popolare
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KVM 2
21,99â‚¬
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Si rinnova a 14,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
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Si rinnova a 27,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
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KVM 8
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21,99â‚¬/mese
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8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
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KVM 1
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Isso

Isso Ã¨ un server di commenti leggero e auto-ospitato, progettato come alternativa rispettosa della privacy a Disqus e servizi di terze parti simili. Memorizza tutti i commenti in un database SQLite sul tuo server, eliminando i pixel di tracciamento di terze parti e le dipendenze JavaScript esterne dai browser dei visitatori del tuo sito web.

A differenza dei servizi di commento cloud che monetizzano i dati degli utenti, Isso mantiene i commenti dei tuoi lettori su un'infrastruttura di tua proprietÃ . Supporta la formattazione Markdown, la discussione dei commenti, le notifiche via email, le code di moderazione e un'interfaccia di amministrazione integrata â€” tutto il necessario per una configurazione di commenti professionale senza i compromessi sulla privacy dei servizi ospitati.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Isso

Privacy predefinita

Tutti i commenti sono archiviati nel tuo database SQLite personale, senza script di tracciamento di terze parti o analisi iniettati nei browser dei tuoi visitatori.

Markdown nei commenti

I lettori possono formattare i loro commenti con Markdown, inclusi grassetto, corsivo, link e blocchi di codice, senza alcuna configurazione aggiuntiva.

Notifiche email

Ricevi avvisi via email per nuovi commenti e risposte tramite SMTP, mantenendoti informato senza richiedere ai lettori di creare account.

Moderazione dei commenti

Metti in coda i commenti in una coda di moderazione prima della pubblicazione, con approvazione automatica opzionale per gli indirizzi email precedentemente verificati.

Interfaccia web amministratore

La UI di amministrazione integrata e protetta da password ti permette di approvare, modificare o eliminare qualsiasi commento senza toccare direttamente il database.

PerchÃ© eseguire Isso su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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