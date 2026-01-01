Distribuisci GeoServer con 1 click.
Server geospaziale open source che pubblica mappe e dati spaziali attraverso standard OGC come WMS, WFS e WCS.
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Cosa puoi costruire con GeoServer
GeoServer Ã¨ un server Java open-source che ti permette di pubblicare, condividere e modificare dati geospaziali utilizzando standard OGC aperti. Legge sorgenti vettoriali e raster da PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF e decine di altri formati, quindi li espone tramite endpoint di Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service e Web Processing Service che qualsiasi client GIS o libreria di web mapping puÃ² consumare.
L'auto-hosting di GeoServer sul tuo VPS mantiene dataset proprietari, stili di livello e regole di accesso all'interno dell'infrastruttura che controlli, senza costi per livello e senza limiti di caricamento. Una console di amministrazione basata su browser ti permette di aggiungere store, configurare livelli e ottimizzare la cache senza toccare XML, mentre la directory dei dati persistente sopravvive ai riavvii e agli aggiornamenti dei container.
FunzionalitÃ principali di GeoServer
Supporto agli standard OGC
Fornisce endpoint WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS e OGC API in modo che qualsiasi client GIS o di web mapping conforme agli standard possa connettersi senza adattatori personalizzati.
Molte fonti di dati
Legge PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID e altri formati vettoriali e raster da un singolo server.
Stile mappa personalizzato
Stilizza i livelli con regole SLD o CSS, visualizzali in anteprima in tempo reale nella console di amministrazione e riutilizza gli stessi stili su mappe e cache di tile.
Caching delle tessere integrato
GeoWebCache integrato pre-renderizza e distribuisce i riquadri delle mappe, cosÃ¬ i layer WMS pesanti rimangono veloci sotto carico senza un servizio di caching aggiuntivo.
Console di amministrazione del browser
Configura gli spazi di lavoro, gli archivi di dati, i livelli e le regole di accesso da un'interfaccia web senza modificare l'XML o riavviare il server.
Accesso sicuro al livello
Le regole di sicurezza per livello e per servizio con autenticazione basata sui ruoli garantiscono che i set di dati sensibili siano accessibili solo agli utenti e ai client autorizzati.
PerchÃ© eseguire GeoServer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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