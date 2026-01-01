GeoServer Ã¨ un server Java open-source che ti permette di pubblicare, condividere e modificare dati geospaziali utilizzando standard OGC aperti. Legge sorgenti vettoriali e raster da PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF e decine di altri formati, quindi li espone tramite endpoint di Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service e Web Processing Service che qualsiasi client GIS o libreria di web mapping puÃ² consumare.

L'auto-hosting di GeoServer sul tuo VPS mantiene dataset proprietari, stili di livello e regole di accesso all'interno dell'infrastruttura che controlli, senza costi per livello e senza limiti di caricamento. Una console di amministrazione basata su browser ti permette di aggiungere store, configurare livelli e ottimizzare la cache senza toccare XML, mentre la directory dei dati persistente sopravvive ai riavvii e agli aggiornamenti dei container.