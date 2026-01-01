Distribuisci Invio con installazione in 1 click.
Sistema di fatturazione minimalista self-hosted per freelance e piccoli team senza costi di abbonamento.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Invio
Invio Ã¨ un'applicazione di fatturazione veloce e mirata, creata per freelance e piccoli team che necessitano di una fatturazione professionale senza la complessitÃ delle piattaforme CRM complete. Copre il flusso di lavoro di fatturazione essenziale â€” gestione del catalogo prodotti, creazione di fatture e link sicuri senza password per l'accesso dei clienti â€” in un'interfaccia pulita e leggera che si carica istantaneamente anche su hardware modesto.
Ospitare Invio sul tuo VPS significa che i tuoi dati finanziari non toccano mai un server di terze parti, senza costi per fattura e senza costi di abbonamento. La cronologia delle fatture, i cataloghi dei prodotti e i registri dei clienti sono archiviati in un database SQLite incorporato sulla tua infrastruttura, dandoti la completa proprietÃ dei tuoi registri aziendali.
FunzionalitÃ principali di Invio
Catalogo prodotti
Mantenere un catalogo di servizi e articoli con categorie in modo che le voci possano essere aggiunte a nuove fatture in pochi secondi con prezzi e descrizioni compilati automaticamente.
Link senza password per i clienti
Condividi le fatture tramite link sicuri che i clienti possono aprire senza creare un account, eliminando gli attriti dal processo di revisione dei pagamenti.
Supporto multi-lingua
Traduzioni complete dell'interfaccia per inglese, tedesco, olandese e portoghese consentono di fatturare ai clienti internazionali nella loro lingua preferita.
Nessuna commissione di abbonamento
L'hosting autonomo elimina i costi SaaS ricorrenti â€” paga solo per le risorse VPS che giÃ utilizzi, senza prezzi per fattura o per utente.
Architettura leggera
L'archiviazione basata su SQLite, senza un servizio di database separato, mantiene la distribuzione semplice e l'utilizzo delle risorse minimo sui piani VPS entry-level.
PerchÃ© eseguire Invio su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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AnonUpload
AnonUpload Ã¨ un'applicazione sicura per la condivisione anonima di file senza requisiti di database