Invio Ã¨ un'applicazione di fatturazione veloce e mirata, creata per freelance e piccoli team che necessitano di una fatturazione professionale senza la complessitÃ delle piattaforme CRM complete. Copre il flusso di lavoro di fatturazione essenziale â€” gestione del catalogo prodotti, creazione di fatture e link sicuri senza password per l'accesso dei clienti â€” in un'interfaccia pulita e leggera che si carica istantaneamente anche su hardware modesto.

Ospitare Invio sul tuo VPS significa che i tuoi dati finanziari non toccano mai un server di terze parti, senza costi per fattura e senza costi di abbonamento. La cronologia delle fatture, i cataloghi dei prodotti e i registri dei clienti sono archiviati in un database SQLite incorporato sulla tua infrastruttura, dandoti la completa proprietÃ dei tuoi registri aziendali.