Distribuisci Manticore Search con installazione in un click.
Database di ricerca open source ad alte prestazioni con ricerca full-text, ricerca vettoriale e supporto per il protocollo MySQL.
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Cosa puoi costruire con Manticore Search
Manticore Search Ã¨ un potente database open-source costruito specificamente per la ricerca. Creato nel 2017 come continuazione del progetto Sphinx Search, combina ricerca full-text, ricerca di similaritÃ vettoriale e analisi in tempo reale in un unico motore â€” accessibile tramite il familiare protocollo MySQL o un'API HTTP JSON.
A differenza di Elasticsearch, Manticore Ã¨ scritto in C++ e richiede risorse minime, offrendo al contempo eccellenti prestazioni di query su miliardi di documenti. L'auto-hosting sul tuo VPS ti offre il controllo completo sulla tua infrastruttura di ricerca â€” nessuna tariffa per query, nessun blocco del fornitore e nessun overhead JVM.
FunzionalitÃ principali di Manticore Search
Ricerca full-text
Oltre 20 operatori di ricerca, inclusi corrispondenza approssimativa (fuzzy matching), stemming e lemmatizzazione, per un recupero preciso del testo completo attraverso ampie raccolte di documenti.
MySQL compatibile
Connettiti usando qualsiasi client MySQL, ORM o strumento BI â€” non Ã¨ richiesto alcun nuovo SDK, e gli strumenti esistenti basati su MySQL funzionano immediatamente.
Vector search
L'indice vettoriale HNSW integrato consente la ricerca di similaritÃ semantica e query ibride basate su parole chiave e vettori senza un database vettoriale separato.
Indicizzazione in tempo reale
I documenti diventano ricercabili immediatamente dopo l'inserimento, senza ritardi nella ricostruzione dell'indice, mantenendo i risultati aggiornati in set di dati in rapida evoluzione.
Archiviazione colonnare
Il formato colonnare accelera l'analisi, le aggregazioni e la ricerca sfaccettata su grandi set di dati con un basso overhead di memoria.
PerchÃ© eseguire Manticore Search su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .